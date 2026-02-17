Рейтинг@Mail.ru
В России изменятся правила переговоров пилотов и диспетчеров - РИА Новости, 17.02.2026
05:07 17.02.2026 (обновлено: 06:19 17.02.2026)
В России изменятся правила переговоров пилотов и диспетчеров
В России изменятся правила переговоров пилотов и диспетчеров
Правила ведения переговоров между пилотами и диспетчерами в России меняются с 1 марта, изменения учитывают активное внедрение беспилотников, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.02.2026
2026
В России изменятся правила переговоров пилотов и диспетчеров

Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правила ведения переговоров между пилотами и диспетчерами в России меняются с 1 марта, изменения учитывают активное внедрение беспилотников, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"Цель нынешнего переиздания (правил радиообмена - ред.) - привести рекомендованную фразеологию в соответствие с существующей практикой, в том числе учесть активное внедрение беспилотных авиационных систем", - отметил Пантелеев.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
