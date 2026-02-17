В России изменятся правила переговоров пилотов и диспетчеров

Новые правила обмена сообщениями между пилотами и диспетчерами в том числе предполагают, что беспилотники при установлении связи будут начинать сообщения со слова "беспилотный" (unmanned). Также по общему правилу диспетчерам запретили вызывать экипаж судна во время пробега, на начальном этапе ухода на второй круг и в ряде других случаев.