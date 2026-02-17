В России могут упростить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти в России могут упростить порядок перерасчета платы за коммуналку для граждан, если услуги ЖКХ предоставляются некачественно или со значительными перебоями, следует из материалов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно планам кабмина, упрощение порядка такого перерасчета намерены проработать к сентябрю. Речь идет о снижении платы за коммунальные ресурсы ненадлежащего качества, а также в случаях, когда перерывы в оказании услуг ЖКХ длятся больше допустимого времени.

Упростить процедуру хотят в том числе за счет применения беззаявительного порядка перерасчета. Для этого могут использоваться показания интеллектуальных приборов учета - счетчиков, которые позволяют измерять нарушение этих параметров.

Проработкой этого вопроса займутся министерство энергетики, министерство строительства и ЖКХ, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба. Доклад в кабмин должен быть представлен в сентябре 2026 года, а правительственный документ в случае необходимости подготовят к февралю 2028 года.