В России могут упростить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ - РИА Новости, 17.02.2026
04:42 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/rossija-2074842029.html
В России могут упростить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ
В России могут упростить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ - РИА Новости, 17.02.2026
В России могут упростить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ
Власти в России могут упростить порядок перерасчета платы за коммуналку для граждан, если услуги ЖКХ предоставляются некачественно или со значительными... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T04:42:00+03:00
2026-02-17T04:42:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В России могут упростить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ

РИА Новости: порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ могут упростить

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти в России могут упростить порядок перерасчета платы за коммуналку для граждан, если услуги ЖКХ предоставляются некачественно или со значительными перебоями, следует из материалов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно планам кабмина, упрощение порядка такого перерасчета намерены проработать к сентябрю. Речь идет о снижении платы за коммунальные ресурсы ненадлежащего качества, а также в случаях, когда перерывы в оказании услуг ЖКХ длятся больше допустимого времени.
Упростить процедуру хотят в том числе за счет применения беззаявительного порядка перерасчета. Для этого могут использоваться показания интеллектуальных приборов учета - счетчиков, которые позволяют измерять нарушение этих параметров.
Проработкой этого вопроса займутся министерство энергетики, министерство строительства и ЖКХ, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба. Доклад в кабмин должен быть представлен в сентябре 2026 года, а правительственный документ в случае необходимости подготовят к февралю 2028 года.
Результатом этих мер, как ожидается, должно стать повышение уровня лояльности потребителей.
