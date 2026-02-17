https://ria.ru/20260217/rossija-2074842029.html
В России могут упростить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ
В России могут упростить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ - РИА Новости, 17.02.2026
В России могут упростить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ
Власти в России могут упростить порядок перерасчета платы за коммуналку для граждан, если услуги ЖКХ предоставляются некачественно или со значительными... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T04:42:00+03:00
2026-02-17T04:42:00+03:00
2026-02-17T04:42:00+03:00
жкх
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40858/15/408581587_0:566:1862:1613_1920x0_80_0_0_e9a5e8cc4570c313e16fbb27834c3122.jpg
https://ria.ru/20260216/peskov-2074661402.html
https://ria.ru/20260216/zhkkh-2074584638.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40858/15/408581587_0:392:1862:1788_1920x0_80_0_0_f0255af4cd4437ee1dd2d7cee1d3fc65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
ЖКХ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
В России могут упростить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ
РИА Новости: порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ могут упростить
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти в России могут упростить порядок перерасчета платы за коммуналку для граждан, если услуги ЖКХ предоставляются некачественно или со значительными перебоями, следует из материалов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно планам кабмина, упрощение порядка такого перерасчета намерены проработать к сентябрю. Речь идет о снижении платы за коммунальные ресурсы ненадлежащего качества, а также в случаях, когда перерывы в оказании услуг ЖКХ длятся больше допустимого времени.
Упростить процедуру хотят в том числе за счет применения беззаявительного порядка перерасчета. Для этого могут использоваться показания интеллектуальных приборов учета - счетчиков, которые позволяют измерять нарушение этих параметров.
Проработкой этого вопроса займутся министерство энергетики, министерство строительства и ЖКХ, Минэкономразвития
и Федеральная антимонопольная служба. Доклад в кабмин должен быть представлен в сентябре 2026 года, а правительственный документ в случае необходимости подготовят к февралю 2028 года.
Результатом этих мер, как ожидается, должно стать повышение уровня лояльности потребителей.