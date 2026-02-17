https://ria.ru/20260217/rossija-2074832265.html
Россия будет расценивать посягательства на активы как грабеж, заявил посол
Россия будет расценивать посягательства на активы как грабеж, заявил посол - РИА Новости, 17.02.2026
Россия будет расценивать посягательства на активы как грабеж, заявил посол
Москва будет воспринимать любые посягательства на российские замороженные активы как грабеж, ответственность за подобный шаг ляжет на страны ЕС, заявил в... РИА Новости, 17.02.2026
Россия будет расценивать посягательства на активы как грабеж, заявил посол
Посол Тарабрин: ЕС несет ответственность за посягательства на российские активы
ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Москва будет воспринимать любые посягательства на российские замороженные активы как грабеж, ответственность за подобный шаг ляжет на страны ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
"Возвращаясь к теме незаконно конфискованных суверенных российских активов, то хотел бы заверить, что мы будем воспринимать любые посягательства на них как самый банальный грабеж", - заявил посол.
По его словам, вне зависимости от потуг голландских и европейских властей все подобные инициативы являются ничтожными с точки зрения международного права.
"Гаагские политики, выступающие с подобными предложениями, должны понимать, что именно странам ЕС
и Нидерландам
в частности придется нести всю полноту ответственности за это решение", - подчеркнул Тарабрин
