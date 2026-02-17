Россия будет расценивать посягательства на активы как грабеж, заявил посол

ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Москва будет воспринимать любые посягательства на российские замороженные активы как грабеж, ответственность за подобный шаг ляжет на страны ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

"Возвращаясь к теме незаконно конфискованных суверенных российских активов, то хотел бы заверить, что мы будем воспринимать любые посягательства на них как самый банальный грабеж", - заявил посол.

По его словам, вне зависимости от потуг голландских и европейских властей все подобные инициативы являются ничтожными с точки зрения международного права.