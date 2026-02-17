Рейтинг@Mail.ru
Россия будет расценивать посягательства на активы как грабеж, заявил посол - РИА Новости, 17.02.2026
02:23 17.02.2026
Россия будет расценивать посягательства на активы как грабеж, заявил посол
в мире, нидерланды, москва, россия, владимир тарабрин, евросоюз
В мире, Нидерланды, Москва, Россия, Владимир Тарабрин, Евросоюз
© Фото : Посольство России в Нидерландах Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Посольство России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Архивное фото
ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Москва будет воспринимать любые посягательства на российские замороженные активы как грабеж, ответственность за подобный шаг ляжет на страны ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
"Возвращаясь к теме незаконно конфискованных суверенных российских активов, то хотел бы заверить, что мы будем воспринимать любые посягательства на них как самый банальный грабеж", - заявил посол.
По его словам, вне зависимости от потуг голландских и европейских властей все подобные инициативы являются ничтожными с точки зрения международного права.
"Гаагские политики, выступающие с подобными предложениями, должны понимать, что именно странам ЕС и Нидерландам в частности придется нести всю полноту ответственности за это решение", - подчеркнул Тарабрин.
В миреНидерландыМоскваРоссияВладимир ТарабринЕвросоюз
 
 
