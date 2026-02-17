https://ria.ru/20260217/rossija-2074827909.html
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 4,5%, а COVID-19 - на 4,9%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 4,5%, а COVID-19 - на 4,9%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На седьмой неделе 2026 года в Российской Федерации рост заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 4,5% – зарегистрировано 775 тысяч случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню начала октября 2025 года", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 4,9%, зарегистрировано 6,4 тысячи случаев.