В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 4,5%, а COVID-19 - на 4,9%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На седьмой неделе 2026 года в Российской Федерации рост заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 4,5% ­– зарегистрировано 775 тысяч случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню начала октября 2025 года", - рассказали в ведомстве.