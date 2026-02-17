Рейтинг@Mail.ru
01:34 17.02.2026
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
В России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 4,5%, а COVID-19 - на 4,9%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На седьмой неделе 2026 года в Российской Федерации рост заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 4,5% ­– зарегистрировано 775 тысяч случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню начала октября 2025 года", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 4,9%, зарегистрировано 6,4 тысячи случаев.
Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Онищенко рассказал, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ
15 февраля, 01:41
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
