Глава Росаккредитации рассказал о сокращении срока оказания госуслуг

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Росаккредитация в прошлом году оказала более 4800 государственных услуг, а в 2026 году их число вырастет на 35% - кроме того, теперь их оказывают гораздо быстрее, средний срок сократился с 38 до 32 дней, заявил руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач.