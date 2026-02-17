Глава Росаккредитации рассказал о сокращении срока оказания госуслуг

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Росаккредитация в прошлом году оказала более 4800 государственных услуг, а в 2026 году их число вырастет на 35% - кроме того, теперь их оказывают гораздо быстрее, средний срок сократился с 38 до 32 дней, заявил руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач.
"В 2025 году Росаккредитация оказала более 4800 государственных услуг, в 2026 году количество госуслуг вырастет на 35%. Постоянно стремимся к упрощению процедуры, к сокращению сроков ее проведения. Удалось средний срок сократить на 15% - с 38 до 32 дней, а с 2020 года сроки оказания наших госуслуг сократились почти в четыре раза", - цитирует Вольвача пресс-служба Российского союза промышленников и предпринимателей.
В свою очередь президент РСПП Александр Шохин отметил, что повысилось качество системного взаимодействия Росаккредитации с бизнесом, в том числе в части борьбы с недобросовестными участниками рынка, повышения прозрачности и качества данных. "Сегодня на форуме мы подпишем соглашение о сотрудничестве РСПП с Росаккредитацией. Надеюсь, что наша совместная работа повысит доверие к национальной системе как отечественных, так и иностранных производителей", - сказал глава РСПП.
Во вторник на форуме Недели российского бизнеса "Инструменты технического регулирования в защите интересов отечественной промышленности" были рассмотрены вопросы использования инструментов технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия для защиты интересов производителей России и стран ЕАЭС.
Шохин добавил, что на сегодняшний момент удалось продвинуться в решении задачи восстановления государственного надзора за обязательными требованиями к продукции, которую РСПП ставил с 2021 года. "Мы эту тему уже пять лет поднимаем на наших форумах, в нашей ежедневной работе. Сейчас мы можем зафиксировать определенные результаты. Мы хотели поблагодарить президента, правительство, Минпромторг и Росстандарт за поддержку наших предложений", - подчеркнул Шохин.
Заместитель начальника Управления государственной политики в сфере технического регулирования Минпромторга Дмитрий Кузнецов заявил о необходимости усиления государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований технических регламентов в интересах защиты отечественной промышленности. Он также сообщил, что план Минпромторга и Минэкономразвития предусматривает установление нового вида государственного контроля: федерального государственного контроль-надзора за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции.
