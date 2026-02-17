Рейтинг@Mail.ru
РКН не подтвердил и не опроверг сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 17.02.2026 (обновлено: 17:28 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/rkn-2074921300.html
РКН не подтвердил и не опроверг сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля
РКН не подтвердил и не опроверг сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля - РИА Новости, 17.02.2026
РКН не подтвердил и не опроверг сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля
Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:08:00+03:00
2026-02-17T17:28:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
технологии
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_0:0:5332:2999_1920x0_80_0_0_15f7cadf318343930805c64963b69af0.jpg
https://ria.ru/20260215/telegram-2074541239.html
https://ria.ru/20260217/telegram-2073470463.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_346:0:5086:3555_1920x0_80_0_0_d7cd4e709bf78d3b66a1dd11a8e539ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, технологии, whatsapp inc.
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Технологии, WhatsApp Inc.
РКН не подтвердил и не опроверг сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля

Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке Telegram в апреле

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля.
«

"Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", — заявили в РКН.

Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий, заявили в ГД
15 февраля, 17:55
По информации Baza, Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера с 1 апреля.
В августе РКН частично ограничил звонки в Telegram, чтобы защитить пользователей от мошенников, неделю назад работу приложения замедлили.
В понедельник Telegram заблокировал более 187 тысяч групп и каналов, что стало одним из крупнейших значений за последние недели, следует из его статистики, с которой ознакомилось РИА Новости.
Telegram и WhatsApp активно используют злоумышленники для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от мессенджеров не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка
Вчера, 13:20
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramТехнологииWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала