РКН не подтвердил и не опроверг сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля
2026-02-17T12:08:00+03:00
2026-02-17T17:28:00+03:00
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля.
«
"Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", — заявили в РКН.
По информации Baza, Роскомнадзор
приступит к тотальной блокировке мессенджера с 1 апреля.
В августе РКН частично ограничил звонки в Telegram, чтобы защитить пользователей от мошенников, неделю назад работу приложения замедлили.
В понедельник Telegram заблокировал более 187 тысяч групп и каналов, что стало одним из крупнейших значений за последние недели, следует из его статистики, с которой ознакомилось РИА Новости.
Telegram и WhatsApp активно используют злоумышленники для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от мессенджеров не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.