РКН не подтвердил и не опроверг сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля.

« "Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", — заявили в РКН.

По информации Baza, Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера с 1 апреля.

В августе РКН частично ограничил звонки в Telegram, чтобы защитить пользователей от мошенников, неделю назад работу приложения замедлили.

В понедельник Telegram заблокировал более 187 тысяч групп и каналов, что стало одним из крупнейших значений за последние недели, следует из его статистики, с которой ознакомилось РИА Новости.