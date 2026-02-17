РЭЦ расскажет, как получить до 200 млн рублей на логистику экспорта

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) расскажет об особенностях господдержки транспортировки промышленного экспорта на 2026 год, говорится в сообщении РЭЦ.

"Минпромторг России утвердил решение о порядке предоставления государственной поддержки для снижения затрат организаций промышленности гражданского назначения на транспортировку продукции (решение от 05.02.2026 № 24-60340-01338-Р). Российский экспортный центр выступает агентом правительства РФ по реализации данной меры. Российские промышленные предприятия смогут компенсировать значительную часть затрат на логистику в рамках обновленной программы государственной поддержки. В 2026 году перечень доступных отраслей был существенно расширен, а подача заявок полностью переведена в цифровой формат", - отмечает РЭЦ.

Подача заявок осуществляется полностью дистанционно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". В 2026 году распределение средств господдержки пройдет на конкурсной основе. Итоговый реестр получателей будет сформирован по результатам ранжирования заявок внутри соответствующих отраслевых групп. Общий бюджет программы на текущий год составляет 2,46 миллиарда рублей.

Ключевой особенностью этого года стало масштабное расширение перечня субсидируемой продукции. Теперь, помимо традиционных лидеров экспорта - машиностроения и ЛПК, в контур поддержки включены: химическая и фармацевтическая промышленность, косметическая отрасль, легкая промышленность и ряд других направлений.

Экспортеры могут компенсировать до 60% затрат на транспортировку промпродукции. Для предприятий лесопромышленного комплекса Сибирского и Дальневосточного федеральных округов предусмотрена компенсация до 30% затрат. При этом установлен лимит: максимальный размер поддержки на одну организацию не может превышать 200 миллионов рублей и не более 11% от стоимости поставленной продукции за отчетный период (с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года).

"Логистика остается одной из самых весомых статей расходов для наших экспортеров при освоении новых рынков. Обновленная мера господдержки в 2026 году стала более инклюзивной: мы значительно расширили круг отраслей-участников, включив в него фармацевтику, косметику и легкую промышленность. Это прямой ответ на запросы бизнеса. Наша задача через платформу "Мой экспорт" сделать процесс получения компенсации максимально прозрачным и быстрым, чтобы компании могли сфокусироваться на масштабировании поставок, а не на бюрократических процедурах", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Программа содержит важные географические корректировки. Из периметра господдержки исключены затраты на поставки продукции в недружественные государства. Также компенсация не распространяется на поставки в Республику Индия, осуществленные через порты Азово-Черноморского бассейна.

Для детального ознакомления с правилами и порядком ранжирования заявок Российский экспортный центр проведет бесплатный онлайн-вебинар. Дата и время: 18 февраля в 10:00 (мск). Специалисты РЭЦ в прямом эфире ответят на вопросы экспортеров и разберут типичные ошибки при подаче документов. Подключиться к вебинару можно по ссылке.