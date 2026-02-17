Главред военного журнала "Ахмат" погиб в зоне СВО

https://ria.ru/20260217/redaktor-2074929882.html
Главный редактор военного журнала "Ахмат" гвардии ефрейтор Павел Порсев погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили во всероссийском... РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Главный редактор военного журнала "Ахмат" гвардии ефрейтор Павел Порсев погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили во всероссийском общественном движении "Союз танкистов России".
"Союз танкистов России" с глубокой скорбью сообщает о гибели нашего товарища и соратника 14 февраля 2026 года в зоне проведения специальной военной операции Порсева Павла Игоревича с позывным "Мажор", - говорится в сообщении
.
Порсев был главным редактором военно-патриотических журналов "Ахмат" и "Победоносец", отметил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов
.
"Павел Порсев был не только храбрым воином, но и талантливым организатором военно-патриотической работы. Он создал и возглавил уникальный военный журнал "Победоносец", в котором рассказывал об истории боевого пути и славных традициях 90-й гвардейской танковой дивизии, вел хронологию военных событий, освещал подвиги бойцов и их достижения на фронте. Кроме "Победоносца" Павел издавал журналы "Ахмат" и "Алга", внося значительный вклад в информационную поддержку участников СВО и сохранение памяти о героях специальной военной операции", - добавили в Союзе танкистов России
.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии ефрейтор Порсев был награжден государственными и ведомственными медалями, в частности медалью "За взятие Авдеевки".