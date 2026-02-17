Рейтинг@Mail.ru
Главред военного журнала "Ахмат" погиб в зоне СВО - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/redaktor-2074929882.html
Главред военного журнала "Ахмат" погиб в зоне СВО
Главред военного журнала "Ахмат" погиб в зоне СВО - РИА Новости, 17.02.2026
Главред военного журнала "Ахмат" погиб в зоне СВО
Главный редактор военного журнала "Ахмат" гвардии ефрейтор Павел Порсев погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили во всероссийском... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:49:00+03:00
2026-02-17T12:49:00+03:00
россия
апти алаудинов
павел порсев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074930496_0:253:853:733_1920x0_80_0_0_6d9f1b6e77875770f697db975782cd9c.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074930496_0:226:854:866_1920x0_80_0_0_88e91efd17f0fbc80ec7fc7276f9b852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, апти алаудинов, павел порсев
Россия, Апти Алаудинов, Павел Порсев
Главред военного журнала "Ахмат" погиб в зоне СВО

Главред журнала "Ахмат" Порсев погиб в зоне СВО 14 февраля

© Фото : соцсетиПавел Порсев
Павел Порсев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : соцсети
Павел Порсев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Главный редактор военного журнала "Ахмат" гвардии ефрейтор Павел Порсев погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили во всероссийском общественном движении "Союз танкистов России".
"Союз танкистов России" с глубокой скорбью сообщает о гибели нашего товарища и соратника 14 февраля 2026 года в зоне проведения специальной военной операции Порсева Павла Игоревича с позывным "Мажор", - говорится в сообщении.
Порсев был главным редактором военно-патриотических журналов "Ахмат" и "Победоносец", отметил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Павел Порсев был не только храбрым воином, но и талантливым организатором военно-патриотической работы. Он создал и возглавил уникальный военный журнал "Победоносец", в котором рассказывал об истории боевого пути и славных традициях 90-й гвардейской танковой дивизии, вел хронологию военных событий, освещал подвиги бойцов и их достижения на фронте. Кроме "Победоносца" Павел издавал журналы "Ахмат" и "Алга", внося значительный вклад в информационную поддержку участников СВО и сохранение памяти о героях специальной военной операции", - добавили в Союзе танкистов России.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии ефрейтор Порсев был награжден государственными и ведомственными медалями, в частности медалью "За взятие Авдеевки".
 
РоссияАпти АлаудиновПавел Порсев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала