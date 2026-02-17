Realme выпустил серию C85 с емкой батареей и повышенной защитой от влаги

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Новатор технологий realme объявляет о выпуске Новатор технологий realme объявляет о выпуске смартфона C85 Pro 4G (профессионального, четвертого поколения) разработанного для решения двух самых распространенных проблем: длительности работы от одного заряда и защищенности устройства от внешних воздействий, сообщает пресс-служба realme.

Смартфон C85 Pro (профессиональный) оборудован мощным аккумулятором емкостью 7 тысяч миллиампер-час, который гарантирует стабильную эксплуатацию в течение 6 лет. Он оснащен функцией быстрой подзарядки мощностью 45 ватт, что позволяет за непродолжительное время восстановить заряд до 100%. Аккумулятор также может выступать в качестве блока питания с технологией обратной зарядки мощностью 10 ватт, который интеллектуально распознает подключенные устройства (смартфон, наушники и умные часы), что предотвращает чрезмерный расход энергии и предлагает адаптивное решение для зарядки разных типов гаджетов.

С появлением на рынке модели C85 Pro realme совершает настоящий прорыв в области водонепроницаемости устройств. C85 Pro обладает уровнем влагостойкости IP69 Pro (новейший фирменный стандарт сверхзащиты от воды и пыли), который объединяет в себе международные стандарты IP69K (водостойкость промышленного класса), IP69 (устойчивость к струям высокого давления), IP68 (водонепроницаемость) и IP66 (защита от дождя и брызг). Это обеспечивает полную защиту девайса от воздействия 36 видов различных жидкостей. Realme не останавливается на достигнутом результате и продолжит устанавливать новые стандарты водонепроницаемости в отрасли.

Серия realme C является одной из популярных продуктовых линеек realme. Более 150 миллионов пользователей по всему миру по достоинству оценили технические возможности и надежность устройств этой серии. Новейшие разработки в области автономности и защищенности, представленные в C85 Pro, базируются на реальных потребностях и опыте эксплуатации пользователями и свидетельствуют о неизменном стремлении realme к совершенствованию данной серии.

Цена и доступность в России:

realme С85 в конфигурации 6 + 128 гигабайт доступен по промо-цене 16 999 рублей;

realme С85 в конфигурации 8 + 256 гигабайт доступен по промо-цене 19 999 рублей;

realme С85 Pro в конфигурации 6 + 128 гигабайт доступен по промо-цене 18 999 рублей;

realme С85 Pro в конфигурации 8 + 256 гигабайт доступен по промо-цене 21 999 рублей.

Продавец – Филиал Центральный ООО "ДНС Ритейл", ОГРН 1102540008230, ИНН 2540167061, г. Москва, проезд Перова Поля 1-й, дом 9, строение 2, помещение 3.