09:44 17.02.2026
Патрушев рассказал о мерах реагирования на западные пиратские атаки
Патрушев рассказал о мерах реагирования на западные пиратские атаки
Меры реагирования на западные пиратские атаки на российские торговые суда вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии, заявил помощник президента РФ,... РИА Новости, 17.02.2026
2026
Новости
Николай Патрушев
Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Меры реагирования на западные пиратские атаки на российские торговые суда вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии, заявил помощник президента РФ, председатель Морколлегии Николай Патрушев.
Если жестко не ответить на пиратские атаки со стороны Запада на торговые суда РФ, то англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до попытки наглухо заблокировать России доступ к морям как минимум в Атлантике, предупредил Патрушев в интервью aif.ru.
«
"Разумеется, меры реагирования на выпады Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии", - сказал Патрушев.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
 
Россия Париж Мурманск Николай Патрушев Джон Хили ВМС Франции
 
 
