Развожаев поручил подсчитать ущерб после атаки БПЛА на Севастополь
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 17.02.2026
Развожаев поручил подсчитать ущерб после атаки БПЛА на Севастополь
Развожаев поручил подсчитать ущерб после атаки БПЛА на Севастополь - РИА Новости, 17.02.2026
Развожаев поручил подсчитать ущерб после атаки БПЛА на Севастополь
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил подсчитать нанесенный ущерб после одной из самых продолжительных атак БПЛА, произошедшей в ночь на вторник. РИА Новости, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил подсчитать нанесенный ущерб после одной из самых продолжительных атак БПЛА, произошедшей в ночь на вторник.
Более 24 беспилотников воздушного типа сбиты за ночь в Севастополе, предварительно, ранен один ребенок, сообщил ранее губернатор, отметив, что это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Во дворе на улице Гоголя в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
«

"Поручил и.о. заместителя губернатора Максиму Владимировичу Ковалеву подсчитать ущерб и оперативно устранить повреждения в домах. Управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов по моему поручению утром начнут подомовой обход" , - сообщил губернатор.

В канале правительства Севастополя будут опубликованы номера телефонов, куда нужно будет звонить по вопросам, связанным с работой комиссий по определению ущерба.
Он также попросил севастопольцев не приближаться к крупным частям сбитых БПЛА и сообщать о находках по номеру 112.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
