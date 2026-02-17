Развожаев поручил подсчитать ущерб после атаки БПЛА на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил подсчитать нанесенный ущерб после одной из самых продолжительных атак БПЛА, произошедшей в ночь на вторник.

Более 24 беспилотников воздушного типа сбиты за ночь в Севастополе , предварительно, ранен один ребенок, сообщил ранее губернатор, отметив, что это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Во дворе на улице Гоголя в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.

« "Поручил и.о. заместителя губернатора Максиму Владимировичу Ковалеву подсчитать ущерб и оперативно устранить повреждения в домах. Управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов по моему поручению утром начнут подомовой обход" , - сообщил губернатор.

В канале правительства Севастополя будут опубликованы номера телефонов, куда нужно будет звонить по вопросам, связанным с работой комиссий по определению ущерба.