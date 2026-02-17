Российские разработки в медицине обсудили на пресс-конференции к Дню науки

Пресс-конференция, приуроченная к Дню российской науки "Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии"

МОСКВА, 17 фев - Пресс-служба Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС). В МИА "Россия сегодня" состоялась ежегодная пресс-конференция, приуроченная к Дню российской науки "Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии". В пресс-центре собрались эксперты, которые поделились актуальными научными исследованиями, обозначили практический потенциал современных российских разработок в медицине, а также рассказали об опыте внедрения прорывных технологий в клиническую практику.

По данным министерства промышленности и торговли России, 86% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут производиться на основе российских фармсубстанций. Из числа препаратов на открытом рынке 63% - отечественные, а в объеме госзаказа доля российских лекарственных препаратов составляет более 80%.

Из открытий, обещающих значительные перспективы, российские биотехнологии уже сейчас превращаются в готовые решения для здоровья. В их числе – моноклональные антитела, препараты регенеративной медицины, мРНК-вакцины, терапевтические олигонуклеотиды.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства, член-корреспондент РАН Вероника Скворцова рассказала о миссии агентства, о том, как расширилась его зона ответственности в последние несколько лет.

Более 60% функционала агентства связано с научными разработками и исследованиями. С помощью создания функциональных кластеров, состоящих из научных групп разных научных центров, агентство обеспечивает выполнение масштабных научных программ, одновременно вовлекая разные технологические платформы.

"При том, что мы стараемся быть самодостаточными, мы имеем очень сильных индустриальных партнеров. Если мы понимаем при завершении доклинических исследований, что это перспективный продукт, показывающий свою безопасность и эффективность, но он не может быть в достаточной степени тиражирован на площадках агентства, мы начинаем заниматься промышленным трансфером. Этот прием позволил укоротить инновационную цепочку в 2,5-3 раза, выйти на специфические разработки, которые сегодня нужны стране" - сказала Скворцова.

Один из таких примеров – рекомбинантная аллерговакцина, которую создал государственный научный центр "Институт иммунологии ФМБА", а индустриальным партнером явилась компания "Генериум". При создании вакцины применена технология картирования аллергенов с вычленением б-клеточных эпитопов, лишенных аллергенности, что увеличило переносимость во много раз.

"Выбор клеточных эпитопов позволил добиться того, что от 30 инъекций, которые проводятся традиционно при иммунной десенсибилизации, удалось прийти к пяти подкожным инъекциям, которые проводятся с октября по февраль", - рассказала Скворцова.

Закончена вторая фаза клинических исследований вакцины, в данный момент завершается набор пациентов для третьей фазы клинических испытаний.

В числе других тразработок, близких к регистрации, Скворцова отметила персонализированные онковакцины. На разных стадиях исследования находятся вакцины против глиобластомы, меланомы, увеальной меланомы, пневмококковой и менингококковой инфекций.

"Одна из целей ФМБА – обеспечить лидерство России, находя те решения, которые имеют серьезные приоритеты по сравнению с имеющимися аналогами. Мы говорим о настоящем, это уже есть и работает", - заключила она.

Немаловажный вопрос – это путь инноваций к пациентам. Заместитель президента РАН, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев рассказал, что этот вопрос находится в центре внимания правительства и Госдумы, при которой созданы экспертные советы, чьи решения ускоряют доступ препаратов к пациентам.

В качестве примеров он привел использование для лечения детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями препаратов "офф-лейбл" (не по инструкции) с целью достичь максимально быстрого результата лечения. С 2018 года проводится терапия по кар-технологиям генно-модифицированными т-лимфоцитами, - ее применяют уже в 14 клиниках. Также Румянцев отметил эффект от внедрения неонатального скрининга. Раньше дети, у которых диагностировали тяжелые комбинированные иммунодефициты, нуждавшиеся в трансплантации костного мозга, попадали в руки врачей слишком поздно, имея уже тяжелые осложнения. С началом неонатального скрининга, уровень выживаемости таких пациентов достиг 90%.

"Сегодня мы начинаем лечение сразу, как только получены данные о диагнозе. С индустриальным партнером – компанией "Генериум" - разработали диагностикумы для оценки клеточного и гуморального иммунитета, которыми пользуется страна. Все пациенты поступают в систему обеспечения "Круга добра" - это дорогого стоит", - сказал Румянцев.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии имени академика А.И. Воробьева Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана, академик РАН Виталий Зверев рассказал об инновациях в медицине с точки зрения вирусологии. По его мнению, в диагностике страна обеспечила себя всем необходимым.

"Как вирусолога меня радует, что у общества появился интерес к этим вопросам. Каждый случай, о котором мы слышим из СМИ, говорит о том, что в стране хорошо налажена диагностика. Мы определяем новый патоген в течение суток, часов, минут. Мы готовы к любому вызову. Все ингредиенты для диагностических тест-систем мы можем делать сами. Это важно – это вопрос биологической безопасности", - подчеркнул он.

Научный руководитель ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава РФ, академик РАН Владимир Стародубов рассказал о новых вызовах, которые стоят перед организаторами здравоохранения.

С приходом таких дисциплин, как информатизация, телемедицинские консультации, нанотехнологии и нанолекарства, роботизированные операции, эндоваскулярные и эндоскопические исследования здравоохранение превратилось в другую отрасль. Врачам приходят на помощь умные гаджеты, искусственный интеллект. По каждой врачебной специальности есть стандарты, готовятся пособия, помогающие врачам принимать решение.

"Чем больше мы вкладываем денег в медицину, тем больше их необходимо. В последние годы уровень финансирования здравоохранения изменился в лучшую сторону, появился "Круг добра", - надеемся, что этот тренд сохранился в дальнейшем", - отметил Стародубов.

Вице-президент АО "Генериум", член-корреспондент РАН, заместитель декана по инновационной и трансляционной работе факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Кудлай рассказал, чем российская биофармацевтика отвечает на тенденции развития мировой фармцевтики.

"Сегодня практически все тренды мировой фармразработки прозвучали в контексте возможностей российских команд. Порядка 90% основных терапевтических, диагностических платформ находятся в работе научно-исследовательских институтов, университетских лабораторий, частных компаний. Это говорит о том, что, выполняя функцию самодостаточности, помня о стремлении к технологическому лидерству, все команды понимают, что стратегические позиции закрыть необходимо", - указал он.

В качестве примера Кудлай привел портфель ревматологических препаратов компании "Генериум". "Устекинумаб, тоцилизумаб входят в клинические рекомендации и должны производиться в стране по полному циклу. Без закрытия этих позиций нельзя шагнуть вперед", - подчеркнул он.

В числе первых и прорывных российских разработок – генотерапевтический препарат для терапии мышечной дистрофии Дюшенна, вошедший в стадию клинических исследования, антисмысловой олигонуклеотид для терапии СМА.

Ведется работа над созданием отечественного оборудования, от которого зависит развитие биотехнологий, - в частности, масс-спектрометров, наборов для неонатального скрининга методом тандемной масс-спектрометрии.

Огромный интерес в мире вызывает регистрация препарата – ферментозаместительной терапии синдрома Хантера. Материалы регистрационных исследований были представлены на симпозиуме в области лизосомальных расстройств – WORLDSymposium в США. Российским ученым удалось создать рекомбинантный модифицированный белок лизосомального фермента идуронат-2-сульфатазы человека. Препарат проникает через ГЭБ и способен воздействовать на центральную нервную систему, что долгое время оставалось нерешенной проблемой в терапии мукополисахаридоза II типа.

"В достижениях в орфанной сфере Россия выглядит сегодня лидером", – резюмировал эксперт.