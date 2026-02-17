Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 17.02.2026
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке БПЛА
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке БПЛА
Мужчина получил осколочное ранение после атаки украинского беспилотника на коммерческий объект в Ракитянском округе Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.02.2026
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке БПЛА

БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение после атаки украинского беспилотника на коммерческий объект в Ракитянском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Криничное Ракитянского округа беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина получил осколочное ранение живота. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что на месте атаки посечён осколками грузовой автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
