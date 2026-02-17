https://ria.ru/20260217/ranenie-2074978775.html
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке БПЛА
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке БПЛА - РИА Новости, 17.02.2026
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке БПЛА
Мужчина получил осколочное ранение после атаки украинского беспилотника на коммерческий объект в Ракитянском округе Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
В Белгородской области мужчина получил ранение при атаке БПЛА
В белгородском селе Криничное мужчину ранило осколком при атаке украинского БПЛА