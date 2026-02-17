Суд постановил вернуть на место экспозицию об истории рабства в Филадельфии

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Федеральная судья Синтия Руф в США постановила восстановить демонтированную в конце января экспозицию о рабстве на территории исторического комплекса "Дом президента" в Филадельфии, где когда-то проживал Джордж Вашингтон, следует из решения судьи, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Не должно быть препятствий к тому, чтобы ответчики восстановил статус-кво, как было на 21 января 2026 года, что требует возвращения ответчиками всех стендов, экспонатов и видеоинсталляций. Ответчики в дальнейшем должны не допустить любые дополнения, демонтаж, разрушение и любые другие изменения на месте "Дома президента", кроме как в случае заключения двустороннего письменного соглашения между ответчиками и городом Филадельфия", - говорится в 40-страничном мнении судьи.

Спустя два дня после демонтажа власти Филадельфии подали иск против министерства внутренних дел США и Службы национальных парков. Демонтаж, как утверждается в иске, был проведен во исполнение указа президента США Дональда Трампа. Власти города заявили, что узнали о демонтаже экспозиции лишь в день подачи иска и не получали предварительных уведомлений о внесении изменений в исторический комплекс.

Парковая служба объяснила эти действия желанием обеспечить "точность, честность и соответствие общим национальны ценностям". Власти Филадельфии считают, что все было сделано предположительно в рамках реализации исполнительного указа №14253, подписанного Трампом в марте. Этот документ предписывает федеральным ведомствам пересмотреть исторические и образовательные материалы.

Судья Руф начала текст обоснования своего решения с цитаты из антиутопии Джорджа Оруэлла о переписывании истории.