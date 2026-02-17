Рейтинг@Mail.ru
Суд постановил вернуть на место экспозицию об истории рабства в Филадельфии - РИА Новости, 17.02.2026
11:33 17.02.2026
Суд постановил вернуть на место экспозицию об истории рабства в Филадельфии
Суд постановил вернуть на место экспозицию об истории рабства в Филадельфии
Федеральная судья Синтия Руф в США постановила восстановить демонтированную в конце января экспозицию о рабстве на территории исторического комплекса "Дом... РИА Новости, 17.02.2026
2026
Суд постановил вернуть на место экспозицию об истории рабства в Филадельфии

В США постановили вернуть на место экспозицию об истории рабства в Филадельфии

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Федеральная судья Синтия Руф в США постановила восстановить демонтированную в конце января экспозицию о рабстве на территории исторического комплекса "Дом президента" в Филадельфии, где когда-то проживал Джордж Вашингтон, следует из решения судьи, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Не должно быть препятствий к тому, чтобы ответчики восстановил статус-кво, как было на 21 января 2026 года, что требует возвращения ответчиками всех стендов, экспонатов и видеоинсталляций. Ответчики в дальнейшем должны не допустить любые дополнения, демонтаж, разрушение и любые другие изменения на месте "Дома президента", кроме как в случае заключения двустороннего письменного соглашения между ответчиками и городом Филадельфия", - говорится в 40-страничном мнении судьи.
Как американский президент держал сотни рабов и боролся за их свободу
20 июля 2020, 08:00
20 июля 2020, 08:00
Спустя два дня после демонтажа власти Филадельфии подали иск против министерства внутренних дел США и Службы национальных парков. Демонтаж, как утверждается в иске, был проведен во исполнение указа президента США Дональда Трампа. Власти города заявили, что узнали о демонтаже экспозиции лишь в день подачи иска и не получали предварительных уведомлений о внесении изменений в исторический комплекс.
Парковая служба объяснила эти действия желанием обеспечить "точность, честность и соответствие общим национальны ценностям". Власти Филадельфии считают, что все было сделано предположительно в рамках реализации исполнительного указа №14253, подписанного Трампом в марте. Этот документ предписывает федеральным ведомствам пересмотреть исторические и образовательные материалы.
Судья Руф начала текст обоснования своего решения с цитаты из антиутопии Джорджа Оруэлла о переписывании истории.
"Как если бы министерство правды из (романа) Джорджа Оруэлла "1984" существовало сегодня со своим девизом "Незнание – сила" суд попросили установить, имеет ли федеральное правительство полномочия, как оно само утверждает, утаивать или переписывать исторические истины… Нет у него (таких полномочий)", - говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
WSJ: Трамп "озолотил" интерьер Белого дома наподобие своей резиденции
16 апреля 2025, 15:01
 
