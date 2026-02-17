https://ria.ru/20260217/rabota-2075060241.html
В Минобороны рассказали о работе системы боевого управления ВС России
В Минобороны рассказали о работе системы боевого управления ВС России
В Минобороны рассказали о работе системы боевого управления ВС России
Система боевого управления Вооруженных Сил России функционирует устойчиво, заявил начальник главного управления связи МО РФ Валерий Тишков. РИА Новости, 17.02.2026
В Минобороны рассказали о работе системы боевого управления ВС России
Тишков: система боевого управления ВС России работает устойчиво