14:10 17.02.2026
Эксперт назвал самый лучший месяц для поиска работы
Эксперт назвал самый лучший месяц для поиска работы
общество, россия
Общество, Россия
Эксперт назвал самый лучший месяц для поиска работы

Карьерный консультант Таушанков назвал февраль лучшим месяцем для поиска работы

© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Fotolia / Nichizhenova Elena
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Самым лучшим месяцем для поиска работы является февраль, считает карьерный консультант с "Профи.ру" Владислав Таушанков.
"Самый лучший момент для поиска работы - не весна и не осень, а прямо сейчас. Найти работу за месяц реально, получить 20-30 собеседований за это время - реально, как и выйти на 2-3 оффера. Нужно понимать правила игры и действовать регулярно и системно", - сказал Таушанков в разговоре с "Лентой.ру".
Он отметил, что февраль - это плацдарм перед весенним всплеском, в компаниях начинают открывать вакансии, но конкуренция со стороны соискателей еще не достигла пика, поэтому в это время можно спокойно обновить резюме, подготовить сопроводительные письма, настроить личный кабинет, проанализировать историю откликов, дополнить портфолио.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Более половины россиян планируют изменить карьерную траекторию в 2026 году
2 февраля, 05:51
 
