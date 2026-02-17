https://ria.ru/20260217/rabota-2074952727.html
Эксперт назвал самый лучший месяц для поиска работы
Эксперт назвал самый лучший месяц для поиска работы - РИА Новости, 17.02.2026
Эксперт назвал самый лучший месяц для поиска работы
Самым лучшим месяцем для поиска работы является февраль, считает карьерный консультант с "Профи.ру" Владислав Таушанков.
Эксперт назвал самый лучший месяц для поиска работы
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Самым лучшим месяцем для поиска работы является февраль, считает карьерный консультант с "Профи.ру" Владислав Таушанков.
"Самый лучший момент для поиска работы - не весна и не осень, а прямо сейчас. Найти работу за месяц реально, получить 20-30 собеседований за это время - реально, как и выйти на 2-3 оффера. Нужно понимать правила игры и действовать регулярно и системно", - сказал Таушанков в разговоре с "Лентой.ру
".
Он отметил, что февраль - это плацдарм перед весенним всплеском, в компаниях начинают открывать вакансии, но конкуренция со стороны соискателей еще не достигла пика, поэтому в это время можно спокойно обновить резюме, подготовить сопроводительные письма, настроить личный кабинет, проанализировать историю откликов, дополнить портфолио.