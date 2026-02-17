Эксперт назвал самый лучший месяц для поиска работы

Он отметил, что февраль - это плацдарм перед весенним всплеском, в компаниях начинают открывать вакансии, но конкуренция со стороны соискателей еще не достигла пика, поэтому в это время можно спокойно обновить резюме, подготовить сопроводительные письма, настроить личный кабинет, проанализировать историю откликов, дополнить портфолио.