Роструд разъяснил, когда на сотрудника можно возложить чужую работу
Роструд разъяснил, когда на сотрудника можно возложить чужую работу - 17.02.2026
Роструд разъяснил, когда на сотрудника можно возложить чужую работу
Работодатель может возложить на сотрудника чужие обязанности, если это прописано в его трудовом договоре или должностной инструкции, либо с его письменного... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T03:50:00+03:00
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
россия
2026
Новости
ru-RU
Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Россия
Роструд разъяснил, когда на сотрудника можно возложить чужую работу
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Работодатель может возложить на сотрудника чужие обязанности, если это прописано в его трудовом договоре или должностной инструкции, либо с его письменного согласия и за дополнительную плату, следует из документов Роструда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, если обязанность по выполнению чужой работы изначально прописана в трудовом договоре сотрудника или в его должностной инструкции, доплачивать за это не обязательно. Будет достаточно оклада, поскольку это уже предусмотрено внутренними документами.
Однако если замещение не входит в обязанности работника, поручить ему чужие задачи можно только с его письменного согласия и за отдельную плату, уточняется в документе. Так, размер доплаты определяется по договоренности сторон с учетом содержания и объемов дополнительной работы.