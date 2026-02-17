Роструд разъяснил, когда на сотрудника можно возложить чужую работу

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Работодатель может возложить на сотрудника чужие обязанности, если это прописано в его трудовом договоре или должностной инструкции, либо с его письменного согласия и за дополнительную плату, следует из документов Роструда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, если обязанность по выполнению чужой работы изначально прописана в трудовом договоре сотрудника или в его должностной инструкции, доплачивать за это не обязательно. Будет достаточно оклада, поскольку это уже предусмотрено внутренними документами.