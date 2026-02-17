Рейтинг@Mail.ru
Роструд разъяснил, когда на сотрудника можно возложить чужую работу - РИА Новости, 17.02.2026
03:50 17.02.2026
Роструд разъяснил, когда на сотрудника можно возложить чужую работу
Роструд разъяснил, когда на сотрудника можно возложить чужую работу
Роструд разъяснил, когда на сотрудника можно возложить чужую работу

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Работодатель может возложить на сотрудника чужие обязанности, если это прописано в его трудовом договоре или должностной инструкции, либо с его письменного согласия и за дополнительную плату, следует из документов Роструда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, если обязанность по выполнению чужой работы изначально прописана в трудовом договоре сотрудника или в его должностной инструкции, доплачивать за это не обязательно. Будет достаточно оклада, поскольку это уже предусмотрено внутренними документами.
Однако если замещение не входит в обязанности работника, поручить ему чужие задачи можно только с его письменного согласия и за отдельную плату, уточняется в документе. Так, размер доплаты определяется по договоренности сторон с учетом содержания и объемов дополнительной работы.
