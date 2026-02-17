https://ria.ru/20260217/pvo-2075075924.html
ПВО сбила 14 украинских БПЛА над российскими регионами
ПВО сбила 14 украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 17.02.2026
ПВО сбила 14 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО за 3 часа сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над 5 областями России, сообщили во вторник Минобороны. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:12:00+03:00
2026-02-17T23:12:00+03:00
2026-02-17T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289775_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_1b56cda650f8941e898f698e46b44aab.jpg
https://ria.ru/20260217/dron-2074976406.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289775_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_64855ce6ef8caa0674f2bbeb0fc69e90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Курская область
ПВО сбила 14 украинских БПЛА над российскими регионами
ПВО сбила 14 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами