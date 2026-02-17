Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 14 украинских БПЛА над российскими регионами
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 17.02.2026 (обновлено: 23:17 17.02.2026)
ПВО сбила 14 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО за 3 часа сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над 5 областями России, сообщили во вторник Минобороны. РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Силы ПВО за 3 часа сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над 5 областями России, сообщили во вторник Минобороны.
"Семнадцатого февраля в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области, один БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над тремя российскими регионами
