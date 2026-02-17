https://ria.ru/20260217/pvo-2075056386.html
ПВО за пять часов сбила 13 украинских БПЛА над российскими регионами
ПВО за пять часов сбила 13 украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 17.02.2026
ПВО за пять часов сбила 13 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО за пять часов перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщает Минобороны России во вторник. РИА Новости, 17.02.2026
