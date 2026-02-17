Силы ПВО сбили 334 беспилотника над российскими регионами

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 334 беспилотника ВСУ, сообщило во вторник Миноброны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 334 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.