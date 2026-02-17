https://ria.ru/20260217/pvo-2074920386.html
Силы ПВО сбили 334 беспилотника над российскими регионами
Силы ПВО сбили 334 беспилотника над российскими регионами
Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 334 беспилотника ВСУ, сообщило во вторник Миноброны РФ. РИА Новости, 17.02.2026
Силы ПВО сбили 334 беспилотника над российскими регионами
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 334 беспилотника ВСУ, сообщило во вторник Миноброны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 334 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 114976 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27742 танка и других боевых бронированных машин, 1664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33330 орудий полевой артиллерии и минометов, 54587 единиц специальной военной автомобильной техники.