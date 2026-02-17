Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 334 беспилотника над российскими регионами
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 17.02.2026 (обновлено: 12:18 17.02.2026)
Силы ПВО сбили 334 беспилотника над российскими регионами
Силы ПВО сбили 334 беспилотника над российскими регионами
Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 334 беспилотника ВСУ, сообщило во вторник Миноброны РФ. РИА Новости, 17.02.2026
Силы ПВО сбили 334 беспилотника над российскими регионами

МО РФ: ПВО уничтожила 334 беспилотника над территорией России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 334 беспилотника ВСУ, сообщило во вторник Миноброны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 334 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 114976 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27742 танка и других боевых бронированных машин, 1664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33330 орудий полевой артиллерии и минометов, 54587 единиц специальной военной автомобильной техники.
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
