ПВО сбила 27 украинских беспилотников за два часа
ПВО утром сбила 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая 15 - над акваторией Черного моря, по четыре - в Крыму и Пермском крае, РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
пермский край
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
республика крым
пермский край
черное море
ПВО сбила 27 украинских беспилотников за два часа
ПВО утром за два часа сбила 27 украинских беспилотников над территорией России