ПВО сбила 27 украинских беспилотников за два часа

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ПВО утром сбила 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая 15 - над акваторией Черного моря, по четыре - в Крыму и Пермском крае, сообщили в Минобороны РФ