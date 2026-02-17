https://ria.ru/20260217/pvo-2074829094.html
Силы ПВО сбили пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе
Силы ПВО сбили пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе - РИА Новости, 17.02.2026
Силы ПВО сбили пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе
ПВО сбила, предварительно, пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.02.2026
