Силы ПВО сбили пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:48 17.02.2026
Силы ПВО сбили пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе
Силы ПВО сбили пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе - РИА Новости, 17.02.2026
Силы ПВО сбили пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе
ПВО сбила, предварительно, пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
2026
безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе

Развожаев: силы ПВО сбили пять целей над морской акваторией в Севастополе

© РИА Новости / Игорь Михалев
Город Севастополь
Город Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Город Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ПВО сбила, предварительно, пять воздушных целей над морской акваторией в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщил о воздушной тревоге в городе.
Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито пять воздушных целей над морской акваторией", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не повреждены.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Севастополь
Михаил Развожаев
Вооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
