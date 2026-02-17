https://ria.ru/20260217/pvo-2074823867.html
Силы ПВО за четыре часа сбили 76 украинских БПЛА
Силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщило Минобороны России во вторник. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T00:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодарский край
республика крым
россия
краснодарский край
республика крым
безопасность, россия, краснодарский край, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краснодарский край, Республика Крым
