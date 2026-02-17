Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за четыре часа сбили 76 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 17.02.2026
Силы ПВО за четыре часа сбили 76 украинских БПЛА
Силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщило Минобороны России во вторник.
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодарский край
республика крым
россия
краснодарский край
республика крым
2026
безопасность, россия, краснодарский край, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краснодарский край, Республика Крым
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщило Минобороны России во вторник.
"Шестнадцатого февраля с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 – над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Белгородской и Воронежской областей, один – над территорией Республики Адыгея, 26 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 15 – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
