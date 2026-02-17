Рейтинг@Mail.ru
"Повторяют за ним". На Западе вспомнили пророческие слова Путина о Европе
22:14 17.02.2026 (обновлено: 22:45 17.02.2026)
"Повторяют за ним". На Западе вспомнили пророческие слова Путина о Европе
Многие прогнозы Владимира Путина, которые он дал во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году, сбылись, пишет Advance. РИА Новости, 17.02.2026
в мире, европа, сша, китай, фридрих мерц, владимир путин, нато, брикс, мюнхенская конференция по безопасности, эммануэль макрон
В мире, Европа, США, Китай, Фридрих Мерц, Владимир Путин, НАТО, БРИКС, Мюнхенская конференция по безопасности, Эммануэль Макрон
"Повторяют за ним". На Западе вспомнили пророческие слова Путина о Европе

Advance: многие прогнозы Путина на Мюнхенской конференции 2007 года сбылись

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Многие прогнозы Владимира Путина, которые он дал во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году, сбылись, пишет Advance.
"Если сопоставить эту речь с современными сообщениями и анализами, то становится понятно, насколько европейская позиция внешне изменилась, то есть приблизилась к некоторым тезисам, которые Путин озвучил 20 лет назад. Более того, некоторые европейские лидеры как будто повторяют за Путиным", — говорится в публикации.
В качестве примера изменения риторики западных политиков авторы материала привели таких западных политиков как Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон, которые теперь открыто заявляют о том, что Европа должна стать менее зависимой в области безопасности от Вашингтона.
В материале также отмечается, что российский лидер был прав, когда предсказывал смещение центра мировой экономика за пределы западных стран, прежде всего, в сторону Китая и группы БРИКС.
Владимир Путин выступил со своей знаменитой речью в 2007 году во время Мюнхенской конференции по безопасности. Он жестко раскритиковал идею однополярного мира, а также отверг идею расширения НАТО и размещения объектов американской противоракетной обороны в Восточной Европе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЕвропаСШАКитайФридрих МерцВладимир ПутинНАТОБРИКСМюнхенская конференция по безопасностиЭммануэль Макрон
 
 
