"Повторяют за ним". На Западе вспомнили пророческие слова Путина о Европе

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Многие прогнозы Владимира Путина, которые он дал во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году, сбылись, пишет Advance.
"Если сопоставить эту речь с современными сообщениями и анализами, то становится понятно, насколько европейская позиция внешне изменилась, то есть приблизилась к некоторым тезисам, которые Путин озвучил 20 лет назад. Более того, некоторые европейские лидеры как будто повторяют за Путиным", — говорится в публикации.
В качестве примера изменения риторики западных политиков авторы материала привели таких западных политиков как Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон, которые теперь открыто заявляют о том, что Европа должна стать менее зависимой в области безопасности от Вашингтона.
Владимир Путин выступил со своей знаменитой речью в 2007 году во время Мюнхенской конференции по безопасности. Он жестко раскритиковал идею однополярного мира, а также отверг идею расширения НАТО и размещения объектов американской противоракетной обороны в Восточной Европе.
