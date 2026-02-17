Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с правительством модернизацию здравоохранения - РИА Новости, 17.02.2026
15:06 17.02.2026 (обновлено: 15:10 17.02.2026)
Путин обсудит с правительством модернизацию здравоохранения
Путин обсудит с правительством модернизацию здравоохранения - РИА Новости, 17.02.2026
Путин обсудит с правительством модернизацию здравоохранения
Президент России Владимир Путин 18 февраля обсудит с кабмином модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.02.2026
здоровье
владимир путин, россия, ивановская область, михаил мурашко, станислав воскресенский, здоровье
Владимир Путин, Россия, Ивановская область, Михаил Мурашко, Станислав Воскресенский, Здоровье
Путин обсудит с правительством модернизацию здравоохранения

Путин обсудит с правительством модернизацию первичного звена здравоохранения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 февраля обсудит с кабмином модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Восемнадцатого февраля Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с ходом модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с докладами выступят глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области, председатель комиссии "Продолжительная и активная жизнь" Госсовета РФ Станислав Воскресенский и руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов.
"В рамках совещания в режиме видеоконференцсвязи глава государства примет участие в открытии новых объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации. Помимо этого, будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - добавляется в сообщении.
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин отметил вклад эндокринолога Дедова в развитие здравоохранения
Владимир Путин, Россия, Ивановская область, Михаил Мурашко, Станислав Воскресенский, Здоровье
 
 
