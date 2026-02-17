https://ria.ru/20260217/putin-2074970241.html
Путин обсудит с правительством модернизацию здравоохранения
Президент России Владимир Путин 18 февраля обсудит с кабмином модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:06:00+03:00
владимир путин
