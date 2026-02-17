https://ria.ru/20260217/putin-2074970146.html
Путин примет участие в заседании наблюдательного совета АСИ
Президент России Владимир Путин 18 февраля примет участие в заседании набсовета АСИ, где будут представлены результаты Национального рейтинга качества жизни в... РИА Новости, 17.02.2026
