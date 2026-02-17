https://ria.ru/20260217/putin-2074954215.html
Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО
Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО - РИА Новости, 17.02.2026
Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО
Поддержка семей участников СВО должна быть системной и находиться под личным контролем глав регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2026
Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Поддержка семей участников СВО должна быть системной и находиться под личным контролем глав регионов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
принял в Кремле главу Ингушетии
Махмуда-Али Калиматова.
"Хотел только сказать, что семьи должны быть постоянно под вашим личным контролем... Эта работа должна быть налажена системно", - сказал Путин в ходе встречи.
В свою очередь Калиматов рассказал, что и он, и главы всех районов республики выезжают и лично встречаются с семьями участников спецоперации. "Даю слово, что она (работа по поддержке семей бойцов - ред.) в республике налажена системно", - добавил Калиматов.