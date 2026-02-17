Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО

"Хотел только сказать, что семьи должны быть постоянно под вашим личным контролем... Эта работа должна быть налажена системно", - сказал Путин в ходе встречи.

В свою очередь Калиматов рассказал, что и он, и главы всех районов республики выезжают и лично встречаются с семьями участников спецоперации. "Даю слово, что она (работа по поддержке семей бойцов - ред.) в республике налажена системно", - добавил Калиматов.