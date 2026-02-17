Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО
14:16 17.02.2026 (обновлено: 14:33 17.02.2026)
Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО
Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО - РИА Новости, 17.02.2026
Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО
Поддержка семей участников СВО должна быть системной и находиться под личным контролем глав регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2026
2026
владимир путин, общество, республика ингушетия, россия
Владимир Путин, Общество, Республика Ингушетия, Россия
Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО

Путин призвал сделать работу по поддержке семей бойцов СВО системной

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Поддержка семей участников СВО должна быть системной и находиться под личным контролем глав регионов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин принял в Кремле главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.
"Хотел только сказать, что семьи должны быть постоянно под вашим личным контролем... Эта работа должна быть налажена системно", - сказал Путин в ходе встречи.
В свою очередь Калиматов рассказал, что и он, и главы всех районов республики выезжают и лично встречаются с семьями участников спецоперации. "Даю слово, что она (работа по поддержке семей бойцов - ред.) в республике налажена системно", - добавил Калиматов.
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин отметил работу над поддержкой бойцов СВО в Северной Осетии
