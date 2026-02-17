Рейтинг@Mail.ru
Путин контролирует поддержку бизнеса в приграничье, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.02.2026
10:28 17.02.2026 (обновлено: 10:37 17.02.2026)
Путин контролирует поддержку бизнеса в приграничье, заявил Мишустин
Путин контролирует поддержку бизнеса в приграничье, заявил Мишустин
Президент России Владимир Путин держит на особом контроле ситуацию с поддержкой предпринимателей в приграничье и Курской области, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:28:00+03:00
2026-02-17T10:37:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
курская область
михаил мишустин
владимир путин, экономика, россия, курская область, михаил мишустин
Владимир Путин, Экономика, Россия, Курская область, Михаил Мишустин
Путин контролирует поддержку бизнеса в приграничье, заявил Мишустин

Мишустин: Путин контролирует ситуацию с поддержкой бизнеса в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на особом контроле ситуацию с поддержкой предпринимателей в приграничье и Курской области, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Решение о поддержке предпринимателей Курской области президент (РФ - ред.) держит на особом контроле, ситуацию по всем направлениям в приграничных регионах, и в Курской области в частности", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что для снижения издержек в прошлом году и ранее действовали отсрочки по уплате большей части и налогов и страховых взносов, которые были введены для организаций, расположенных на отдельных территориях региона с тяжелыми условиями работы.
