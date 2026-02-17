https://ria.ru/20260217/putin-2074882947.html
Путин контролирует поддержку бизнеса в приграничье, заявил Мишустин
Путин контролирует поддержку бизнеса в приграничье, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.02.2026
Путин контролирует поддержку бизнеса в приграничье, заявил Мишустин
Президент России Владимир Путин держит на особом контроле ситуацию с поддержкой предпринимателей в приграничье и Курской области, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:28:00+03:00
2026-02-17T10:28:00+03:00
2026-02-17T10:37:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
курская область
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
https://ria.ru/20260217/pravitelstvo-2074882300.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, курская область, михаил мишустин
Владимир Путин, Экономика, Россия, Курская область, Михаил Мишустин
Путин контролирует поддержку бизнеса в приграничье, заявил Мишустин
Мишустин: Путин контролирует ситуацию с поддержкой бизнеса в Курской области