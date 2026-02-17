МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска отбили три атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

« "На Харьковском направлении, в районе населенного пункта Волчанские Хутора, подразделения группировки "Север" отразили одну контратаку 113-й отдельной бригады территориальной обороны", — рассказал собеседник агентства.

По его данным, в Сумской области украинские войска провалили два наступления.

« "Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 158-й отдельной механизированной бригады, успеха не имел. В результате комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа уничтожена", — уточнил источник.

Представитель силовых ведомств добавил, что киевское командование не оставляет надежд вернуть контроль над утраченными позициями и возле Покровки.

« "Противником предпринята попытка выдвижения четырех штурмовых групп 122-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка "Арей". Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражение. Контратака сорвана", — добавил он.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной