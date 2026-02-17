Рейтинг@Mail.ru
ВСУ провалили несколько контратак в Харьковской и Сумской областях
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 17.02.2026 (обновлено: 08:27 17.02.2026)
ВСУ провалили несколько контратак в Харьковской и Сумской областях
ВСУ провалили несколько контратак в Харьковской и Сумской областях
ВСУ провалили несколько контратак в Харьковской и Сумской областях
Российские войска отбили три атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 17.02.2026
безопасность, сумская область, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Владимир Путин

ВСУ провалили несколько контратак в Харьковской и Сумской областях

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска отбили три атаки ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На Харьковском направлении, в районе населенного пункта Волчанские Хутора, подразделения группировки "Север" отразили одну контратаку 113-й отдельной бригады территориальной обороны", — рассказал собеседник агентства.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
ВС России уничтожили скопление сил спецопераций ВСУ в Харьковской области
15 февраля, 06:47
По его данным, в Сумской области украинские войска провалили два наступления.
"Противник провел одну контратаку в районе Андреевки силами 158-й отдельной механизированной бригады, успеха не имел. В результате комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа уничтожена", — уточнил источник.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Украина пытается создать иллюзию успехов в Сумской области
13 февраля, 06:33
Представитель силовых ведомств добавил, что киевское командование не оставляет надежд вернуть контроль над утраченными позициями и возле Покровки.
"Противником предпринята попытка выдвижения четырех штурмовых групп 122-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка "Арей". Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражение. Контратака сорвана", — добавил он.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировки "Север" более 170 военнослужащих, 18 автомобилей и семь складов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьРоссияВладимир Путин
 
 
