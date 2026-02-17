Рейтинг@Mail.ru
Прощание с экс-главой "Уралкалия" пройдет 21 февраля - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/proschanie-2074879568.html
Прощание с экс-главой "Уралкалия" пройдет 21 февраля
Прощание с экс-главой "Уралкалия" пройдет 21 февраля - РИА Новости, 17.02.2026
Прощание с экс-главой "Уралкалия" пройдет 21 февраля
Прощание с экс-главой "Уралкалия" Владиславом Баумгертнером пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 21 февраля, сообщил РИА Новости знакомый российского... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:17:00+03:00
2026-02-17T10:17:00+03:00
москва
кипр
владислав баумгертнер
уралкалий
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98957/07/989570746_0:380:2794:1952_1920x0_80_0_0_7e847e3c02900c961bb8496f9f43b5e9.jpg
москва
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98957/07/989570746_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3e6a29149bed9e3f0babb5b5263773be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, кипр, владислав баумгертнер, уралкалий, общество
Москва, Кипр, Владислав Баумгертнер, Уралкалий, Общество
Прощание с экс-главой "Уралкалия" пройдет 21 февраля

РИА Новости: прощание с Баумгертнером пройдет на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер
Бывший генеральный директор ОАО Уралкалий Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Прощание с экс-главой "Уралкалия" Владиславом Баумгертнером пройдет на Троекуровском кладбище в Москве 21 февраля, сообщил РИА Новости знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.
"Прощание с Владом состоится в субботу 21.02 в мемориальном зале Троекуровского кладбища", - сообщил он.
Полиция Кипра вела масштабные поиски Владислава Баумгертнера с 11 января, местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.
 
МоскваКипрВладислав БаумгертнерУралкалийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала