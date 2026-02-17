Рейтинг@Mail.ru
Сообщавшего о "минировании" аэропортов приморца отправили на лечение - РИА Новости, 17.02.2026
05:57 17.02.2026
Сообщавшего о "минировании" аэропортов приморца отправили на лечение
Сообщавшего о "минировании" аэропортов приморца отправили на лечение
происшествия, россия, красноярск, новосибирск, пулково (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Красноярск, Новосибирск, Пулково (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Сообщавшего о "минировании" аэропортов приморца отправили на лечение

Сообщавшего о "минировании" приморца отправили на принудительное лечение

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Приморца, отправлявшего ложные сообщения о готовящихся взрывах, отправят на принудительное лечение в психбольницу, сообщает пресс-служба судебной системы Приморья.
Мужчина в марте 2025 года звонил в международные аэропорты "Пулково", "Шереметьево", "Внуково", "Кольцово", Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, а также на объекты инфраструктуры Владивостока и сообщал "о минировании объекта, необходимости вызова спецслужб, проведения эвакуации", указывая, что это не шутки. Вина приморца в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (части 2, 3 статьи 207 УК РФ) была подтверждена. Однако согласно заключению судебно-психиатрической комиссии, гражданин страдал во время совершения звонков и страдает сейчас психическим расстройством, поэтому не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.
"Суд, с учетом исследованных доказательств, заключения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, счел гражданина невменяемым и в соответствии со статьей 21 УК РФ не подлежащим уголовной ответственности, в соответствии с частью 2 статьи 21, пунктом "а" части 1, части 2 статьи 97 УК РФ постановил применить в отношении гражданина принудительную меру медицинского характера, в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", – говорится в сообщении пресс-службы судебной системы Приморья.
