Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили закрепить профориентацию как вид деятельности НКО - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/proforientatsiya-2074843190.html
В Госдуме предложили закрепить профориентацию как вид деятельности НКО
В Госдуме предложили закрепить профориентацию как вид деятельности НКО - РИА Новости, 17.02.2026
В Госдуме предложили закрепить профориентацию как вид деятельности НКО
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия")... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T05:05:00+03:00
2026-02-17T05:05:00+03:00
общество
яна лантратова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
https://ria.ru/20251225/rossiya-2064620905.html
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028480357.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, яна лантратова, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложили закрепить профориентацию как вид деятельности НКО

РИА Новости: профориентацию детей могут закрепить как вид деятельности НКО

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА 17 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила законодательно закрепить услуги по профессиональной ориентации детей и подростков как отдельный вид деятельности некоммерческих организаций.
Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Шапша предложил организовать мониторинг профориентации учащихся
25 декабря 2025, 14:54
"В целях системного закрепления статуса данной деятельности предлагается рассмотреть вопрос о дополнении статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" отдельным видом деятельности - услуги в сфере профессионального ориентирования детей и подростков", - сказано в письме.
В документе предлагается дополнить статью 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" отдельным видом деятельности - услугами в сфере профессионального ориентирования детей и подростков, а также внести соответствующие изменения в положение о ведении реестра социально ориентированных НКО (СОНКО) и установить критерии включения организаций в этот реестр по признаку оказания профориентационных услуг несовершеннолетним.
Лантратова отметила, в настоящее время профориентационная деятельность не имеет самостоятельного правового статуса и формально относится к разделу "Образование" в классификаторе ОКВЭД, что создает избыточные административные барьеры для СОНКО, не имеющих образовательного статуса или профильных подразделений.
Кроме того, глава думского комитета предложила проработать вопрос о выделении отдельного кода ОКВЭД для организаций, осуществляющих деятельность по профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также уточнить действующие коды с тем, чтобы в них прямо была указана профориентация как самостоятельное направление работы.
По ее мнению, системное закрепление статуса профориентации позволит повысить прозрачность работы НКО, сформировать объективную статистику в сфере профориентации, создать условия для адресной господдержки СОНКО и повысить эффективность государственной политики в сфере занятости молодежи и ранней профориентации.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Госдуму внесут законопроект о расширении перечня видов деятельности СОНКО
11 июля 2025, 06:12
 
ОбществоЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала