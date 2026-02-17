В Госдуме предложили закрепить профориентацию как вид деятельности НКО

МОСКВА 17 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила законодательно закрепить услуги по профессиональной ориентации детей и подростков как отдельный вид деятельности некоммерческих организаций.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях системного закрепления статуса данной деятельности предлагается рассмотреть вопрос о дополнении статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" отдельным видом деятельности - услуги в сфере профессионального ориентирования детей и подростков", - сказано в письме.

В документе предлагается дополнить статью 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" отдельным видом деятельности - услугами в сфере профессионального ориентирования детей и подростков, а также внести соответствующие изменения в положение о ведении реестра социально ориентированных НКО (СОНКО) и установить критерии включения организаций в этот реестр по признаку оказания профориентационных услуг несовершеннолетним.

Лантратова отметила, в настоящее время профориентационная деятельность не имеет самостоятельного правового статуса и формально относится к разделу "Образование" в классификаторе ОКВЭД, что создает избыточные административные барьеры для СОНКО, не имеющих образовательного статуса или профильных подразделений.

Кроме того, глава думского комитета предложила проработать вопрос о выделении отдельного кода ОКВЭД для организаций, осуществляющих деятельность по профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также уточнить действующие коды с тем, чтобы в них прямо была указана профориентация как самостоятельное направление работы.