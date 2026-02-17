Рейтинг@Mail.ru
Главреда издания "Проект"* Баданина** объявили в розыск по уголовной статье
16:10 17.02.2026
Главреда издания "Проект"* Баданина** объявили в розыск по уголовной статье
Главреда издания "Проект"* Баданина** объявили в розыск по уголовной статье - РИА Новости, 17.02.2026
Главреда издания "Проект"* Баданина** объявили в розыск по уголовной статье
МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье журналиста и основателя СМИ "Проект"* Романа Баданина**, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.02.2026
Главреда издания "Проект"* Баданина** объявили в розыск по уголовной статье

МВД объявило в розыск по уголовной статье главреда издания "Проект" Баданина

© AP Photo / Evgeny FeldmanРоман Баданин*
Роман Баданин* - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Evgeny Feldman
Роман Баданин*. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье журналиста и основателя СМИ "Проект"* Романа Баданина**, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Баданина** в базе розыска.
Минюст включил Баданина** в реестр иностранных агентов в РФ в июле 2021 года.
*Организация, признанная экстремисткой на территории РФ
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Роман Баданин
 
 
