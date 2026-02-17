https://ria.ru/20260217/proekt-2074988952.html
Главреда издания "Проект"* Баданина** объявили в розыск по уголовной статье
МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье журналиста и основателя СМИ "Проект"* Романа Баданина**, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:10:00+03:00
роман баданин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
россия
роман баданин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия
