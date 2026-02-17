Рейтинг@Mail.ru
Анохин рассказал о реализации значимых проектов в Смоленской области - РИА Новости, 17.02.2026
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:16 17.02.2026 (обновлено: 15:17 17.02.2026)
Анохин рассказал о реализации значимых проектов в Смоленской области
Анохин рассказал о реализации значимых проектов в Смоленской области - РИА Новости, 17.02.2026
Анохин рассказал о реализации значимых проектов в Смоленской области
На территории Смоленской области продолжается реализация важных проектов вместе с федеральным "Фондом развития территорий", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 17.02.2026
смоленская область
василий анохин
владимир путин
россия
смоленск
смоленская область
россия
смоленск
смоленская область
василий анохин, владимир путин, россия, смоленск, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Владимир Путин, Россия, Смоленск, Смоленская область
Анохин рассказал о реализации значимых проектов в Смоленской области

Василий Анохин рассказал о реализации значимых смоленских проектов

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На территории Смоленской области продолжается реализация важных проектов вместе с федеральным "Фондом развития территорий", сообщил губернатор Василий Анохин.
"На заседании Попечительского совета фонда, которое провел его председатель Сергей Вадимович Степашин, обсудили вопросы модернизации региональной инфраструктуры", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.
Он добавил, что при поддержке федерального финансирования идет реализация крупного проекта, который ждут смоляне, – строительство аэродрома "Северный". Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
"В рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" продолжаем строительство двух детских садов в Смоленске: в поселке Миловидово на 250 мест и на Краснинском шоссе на 150 мест",- отметил он.
Также губернатор добавил, что совместно с ФРТ продолжат в этом году расселение жителей из ветхого и аварийного жилья и замену лифтов.
"В рамках региональной программы за 2026-2028 годы планируем заменить 555 подъемников в многоквартирных домах. Все эти проекты, позволяющие сделать лучше качество жизни смолян", - резюмировал он.
 
Смоленская область Василий Анохин Владимир Путин Россия Смоленск
 
 
