Анохин рассказал о реализации значимых проектов в Смоленской области
Анохин рассказал о реализации значимых проектов в Смоленской области - РИА Новости, 17.02.2026
Анохин рассказал о реализации значимых проектов в Смоленской области
На территории Смоленской области продолжается реализация важных проектов вместе с федеральным "Фондом развития территорий", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:16:00+03:00
2026-02-17T15:16:00+03:00
2026-02-17T15:17:00+03:00
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На территории Смоленской области продолжается реализация важных проектов вместе с федеральным "Фондом развития территорий", сообщил губернатор Василий Анохин.
"На заседании Попечительского совета фонда, которое провел его председатель Сергей Вадимович Степашин, обсудили вопросы модернизации региональной инфраструктуры", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.
Он добавил, что при поддержке федерального финансирования идет реализация крупного проекта, который ждут смоляне, – строительство аэродрома "Северный". Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
"В рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" продолжаем строительство двух детских садов в Смоленске: в поселке Миловидово на 250 мест и на Краснинском шоссе на 150 мест",- отметил он.
Также губернатор добавил, что совместно с ФРТ продолжат в этом году расселение жителей из ветхого и аварийного жилья и замену лифтов.
"В рамках региональной программы за 2026-2028 годы планируем заменить 555 подъемников в многоквартирных домах. Все эти проекты, позволяющие сделать лучше качество жизни смолян", - резюмировал он.