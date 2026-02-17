https://ria.ru/20260217/primore-2074840920.html
Приморец сорвался с железнодорожного моста, спасаясь от поезда
Мужчина, уклоняясь от грузового состава, повис на перилах, а после сорвался вниз с моста в Приморье, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО. РИА Новости, 17.02.2026
происшествия
уссурийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
уссурийск
В Приморье мужчина повис на перилах моста, спасаясь от поезда, и сорвался вниз
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Мужчина, уклоняясь от грузового состава, повис на перилах, а после сорвался вниз с моста в Приморье, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.
"Установлено, что 32-летний мужчина, будучи в наушниках, поздно заметил приближающийся сзади грузовой поезд. А затем, понимая, что уклониться от состава невозможно, повис на перилах, у него закружилась голова, и он сорвался вниз с высоты порядка семи метров. В результате падения мужчина получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, сотрясение головного мозга и ушиб пояснично-крестового отдела позвоночника", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавшему помог находившийся неподалеку очевидец, который вызвал ему скорую помощь. Транспортной полицией Уссурийска
проводится проверка обстоятельств происшествия.