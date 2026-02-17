Рейтинг@Mail.ru
Приморец сорвался с железнодорожного моста, спасаясь от поезда
04:15 17.02.2026
Приморец сорвался с железнодорожного моста, спасаясь от поезда
Приморец сорвался с железнодорожного моста, спасаясь от поезда
уссурийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
уссурийск
происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уссурийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Приморец сорвался с железнодорожного моста, спасаясь от поезда

В Приморье мужчина повис на перилах моста, спасаясь от поезда, и сорвался вниз

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Мужчина, уклоняясь от грузового состава, повис на перилах, а после сорвался вниз с моста в Приморье, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.
"Установлено, что 32-летний мужчина, будучи в наушниках, поздно заметил приближающийся сзади грузовой поезд. А затем, понимая, что уклониться от состава невозможно, повис на перилах, у него закружилась голова, и он сорвался вниз с высоты порядка семи метров. В результате падения мужчина получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, сотрясение головного мозга и ушиб пояснично-крестового отдела позвоночника", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавшему помог находившийся неподалеку очевидец, который вызвал ему скорую помощь. Транспортной полицией Уссурийска проводится проверка обстоятельств происшествия.
ПроисшествияУссурийскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
