Приморец сорвался с железнодорожного моста, спасаясь от поезда

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Мужчина, уклоняясь от грузового состава, повис на перилах, а после сорвался вниз с моста в Приморье, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

"Установлено, что 32-летний мужчина, будучи в наушниках, поздно заметил приближающийся сзади грузовой поезд. А затем, понимая, что уклониться от состава невозможно, повис на перилах, у него закружилась голова, и он сорвался вниз с высоты порядка семи метров. В результате падения мужчина получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, сотрясение головного мозга и ушиб пояснично-крестового отдела позвоночника", – говорится в сообщении.