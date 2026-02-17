Рейтинг@Mail.ru
Житель Москвы получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/prigovor-2074884168.html
Житель Москвы получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма
Житель Москвы получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма - РИА Новости, 17.02.2026
Житель Москвы получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма
Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал жителя Москвы виновным в государственной измене, финансировании терроризма и приговорил его к 14... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:32:00+03:00
2026-02-17T10:32:00+03:00
происшествия
новосибирск
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html
https://ria.ru/20251230/prigovor-2065742412.html
новосибирск
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Новосибирск, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Житель Москвы получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма

В Новосибирске москвич получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал жителя Москвы виновным в государственной измене, финансировании терроризма и приговорил его к 14 годам лишения свободы, сообщает УФСБ по Новосибирской области.
"Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал жителя Москвы виновным в государственной измене и финансировании терроризма, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, из которых первые три года ему предстоит отбывать наказание в тюрьме, остальное время – в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ
18 марта 2025, 09:47
В мае 2025 года сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и УФСБ России по Москве и Московской области задержали жителя столицы 2002 года рождения, который совместно с жителем Новосибирска организовали финансирование украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус*" (РДК*).
"Житель Москвы в 2023 году осуществил перевод денежных средств на банковскую карту своего знакомого Данилы Лиханова для приобретения последним криптовалюты и ее направления участнику террористической организации. В результате следственных действий в московской квартире обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие сведения о совершенном преступлении, а также литература, наклейки, элементы формы Третьего Рейха, указывающие на поддержку фигурантом праворадикальной идеологии", - сообщили в УФСБ.
Следователи ФСБ направили в суд уголовные дела в отношении молодых людей по статье 275 УК РФ и части 1.1 статьи 205.1 УКРФ (государственная измена в виде оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ и финансирование террористической деятельности).
По данным УФСБ, в декабре 2025 года 2-й Восточный окружной военный суд признал жителя Новосибирска Данилу Лиханова виновным в госизмене, финансировании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности, его также приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Лиханов внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд вынес приговор двум жителям Калининградской области за госизмену
30 декабря 2025, 17:55
 
ПроисшествияНовосибирскМоскваРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала