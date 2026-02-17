Житель Москвы получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма

НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал жителя Москвы виновным в государственной измене, финансировании терроризма и приговорил его к 14 годам лишения свободы, сообщает УФСБ по Новосибирской области.
"Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал жителя Москвы виновным в государственной измене и финансировании терроризма, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, из которых первые три года ему предстоит отбывать наказание в тюрьме, остальное время – в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Жителя Орловской области осудили за финансирование ВСУ
18 марта 2025, 09:47
В мае 2025 года сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и УФСБ России по Москве и Московской области задержали жителя столицы 2002 года рождения, который совместно с жителем Новосибирска организовали финансирование украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус*" (РДК*).
"Житель Москвы в 2023 году осуществил перевод денежных средств на банковскую карту своего знакомого Данилы Лиханова для приобретения последним криптовалюты и ее направления участнику террористической организации. В результате следственных действий в московской квартире обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие сведения о совершенном преступлении, а также литература, наклейки, элементы формы Третьего Рейха, указывающие на поддержку фигурантом праворадикальной идеологии", - сообщили в УФСБ.
Следователи ФСБ направили в суд уголовные дела в отношении молодых людей по статье 275 УК РФ и части 1.1 статьи 205.1 УКРФ (государственная измена в виде оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ и финансирование террористической деятельности).
По данным УФСБ, в декабре 2025 года 2-й Восточный окружной военный суд признал жителя Новосибирска Данилу Лиханова виновным в госизмене, финансировании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности, его также приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Лиханов внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Суд вынес приговор двум жителям Калининградской области за госизмену
30 декабря 2025, 17:55