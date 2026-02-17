Житель Москвы получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма

НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске признал жителя Москвы виновным в государственной измене, финансировании терроризма и приговорил его к 14 годам лишения свободы, сообщает УФСБ по Новосибирской области.

"Житель Москвы в 2023 году осуществил перевод денежных средств на банковскую карту своего знакомого Данилы Лиханова для приобретения последним криптовалюты и ее направления участнику террористической организации. В результате следственных действий в московской квартире обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие сведения о совершенном преступлении, а также литература, наклейки, элементы формы Третьего Рейха, указывающие на поддержку фигурантом праворадикальной идеологии", - сообщили в УФСБ.