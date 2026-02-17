Правительство постановило засчитывать день боев в приграничье за три

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство РФ постановило засчитывать в выслугу лет день участия в боевых действиях в Курской, Белгородской и Брянской областях за три дня, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Текущим постановлением вносятся изменения в постановление №941 от 22 сентября 1993 года. А именно в пункт три, касающийся назначения пенсий уволенным со службы военнослужащим в выслугу лет. Расширен подпункт "е", который подразумевает считать на льготных условиях один день службы за три дня.
"Время непосредственного участия в боевых действиях на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей в период проведения специальной военной операции в составе соединений, воинских частей, органов управления, территориальных органов согласно перечням, определяемым соответственно Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, - на основании приказов, издаваемых командирами воинских частей, начальниками (руководителями) органов и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, - с 29 декабря 2025 года", - говорится в тексте постановления.
Также кабмин постановил считать день службы за два при выполнении задач контртеррористических операций в Курской, Белгородской и Брянской областях с 29 декабря 2025 года.
То же самое касается и военнослужащих спасательных формирований МЧС и сотрудников федеральной противопожарной службы, если они занимаются поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов.
