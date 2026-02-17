Правительство постановило засчитывать день боев в приграничье за три

Текущим постановлением вносятся изменения в постановление №941 от 22 сентября 1993 года. А именно в пункт три, касающийся назначения пенсий уволенным со службы военнослужащим в выслугу лет. Расширен подпункт "е", который подразумевает считать на льготных условиях один день службы за три дня.