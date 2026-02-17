https://ria.ru/20260217/pravitelstvo-2074882300.html
Правительство продлило льготы для поддержки бизнеса в Курской области
Правительство продлило льготы для поддержки бизнеса в Курской области - РИА Новости, 17.02.2026
Правительство продлило льготы для поддержки бизнеса в Курской области
Кабмин продлил еще на один год преференции по поддержке предпринимателей Курской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.02.2026
