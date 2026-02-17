Рейтинг@Mail.ru
Правительство продлило льготы для поддержки бизнеса в Курской области
10:26 17.02.2026 (обновлено: 10:38 17.02.2026)
Правительство продлило льготы для поддержки бизнеса в Курской области
Правительство продлило льготы для поддержки бизнеса в Курской области
Кабмин продлил еще на один год преференции по поддержке предпринимателей Курской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.02.2026
Правительство продлило льготы для поддержки бизнеса в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кабмин продлил еще на один год преференции по поддержке предпринимателей Курской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Я прежде всего скажу об одном важном решении, о поддержке предпринимателей Курской области, президент (России Владимир Путин - ред.) держит на особом контроле ситуацию по всем направлениям в приграничных регионах, и в Курской области в частности. Чтобы снизить издержки бизнеса, в прошлом году и ранее действовали отсрочки по плате большей части налогов и страховых взносов. Они были введены для организаций, которые были расположены на отдельных территориях региона с наиболее тяжелыми условиями работы. Видим, что меры эти становятся востребованными и сейчас, поэтому правительство приняло решение продлить такие преференции еще на один год", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Путин контролирует поддержку бизнеса в приграничье, заявил Мишустин
Курская область, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
 
 
