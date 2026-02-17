Рейтинг@Mail.ru
В России появятся новые основания для аннулирования водительских прав - РИА Новости, 17.02.2026
03:36 17.02.2026
В России появятся новые основания для аннулирования водительских прав
В России появятся новые основания для аннулирования водительских прав
2026
В России появятся новые основания для аннулирования водительских прав

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Водительские права в России с 1 марта 2027 года могут быть аннулированы при выявлении у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом, например психических расстройств, эпилепсии или серьезных нарушений зрения, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
России с 1 марта 2027 года вступают в силу изменения, согласно которым водительское удостоверение может быть аннулировано при выявлении у гражданина медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Речь идет о заболеваниях, которые объективно создают повышенный риск на дороге, - тяжелых психических расстройствах, эпилепсии, серьезных нарушениях зрения и иных состояниях, способных привести к потере контроля за автомобилем", - сказал Якубовский.
Парламентарий подчеркнул, что данная мера не является карательной, это механизм повышения безопасности. По его словам, управление автомобилем - источник повышенной опасности, и государство обязано обеспечить, чтобы за рулем находились люди, способные безопасно управлять транспортом.
"Что принципиально важно для граждан. Первое - решение не принимается произвольно. Основанием служат медицинские данные о наличии противопоказаний, установленных в соответствии с действующим перечнем Минздрава. Второе - речь не идет о пожизненном запрете. Если состояние здоровья нормализуется и медицинская комиссия подтвердит отсутствие противопоказаний, гражданин сможет восстановить право управления. Третье - перед окончательным аннулированием предусмотрена процедура уведомления и возможность пройти внеочередное медицинское освидетельствование", - добавил он.
Якубовский отметил, что с точки зрения общественных интересов это шаг в сторону снижения аварийности.
"Любое состояние, которое может привести к внезапной потере сознания или неконтролируемому поведению за рулем, - это риск не только для самого водителя, но и для пассажиров, пешеходов и других участников движения", - заключил он.
