10:50 17.02.2026 (обновлено: 10:51 17.02.2026)
Укрывательство нациста Гунько характеризует канадские власти, заявил посол
Укрывательство нациста Гунько характеризует канадские власти, заявил посол

Степанов: укрывательство нациста Гунько характеризует канадские власти

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Укрывательство нацистского приспешника Ярослава Гунько является системной характеристикой мировосприятия канадского правящего класса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
“Укрывательство нацистского приспешника Гунько – системная характеристика мировосприятия канадского правящего класса. Он повязан по рукам и ногам укробандеровской общиной, потомками нацистских коллаборационистов, пропитавших все слои канадского общества, в особенности – политические”, - сообщил Степанов агентству.
Степанов подчеркнул, что в Оттаве смотрят на все через оптику украинских националистов, в особенности сегодня, когда взят курс на безоговорочную солидарность с киевским режимом.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
Флаг у здания посольства Канады в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Посол рассказал, что означает отказ Канады выдать нациста Гунько
15 февраля, 11:30
 
