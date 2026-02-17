ГААГА, 17 фев - РИА Новости. В деловых кругах Нидерландов растет недовольство антироссийскими санкциями ЕС, местный бизнес несет из-за них существенные потери, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
"Видим признаки роста недовольства и в местных деловых кругах санкционной политикой и ее экономическими последствиями. Бизнес несет существенные потери: предприятиям приходится искать альтернативных поставщиков сырья и переориентировать экспорт, что в свою очередь приводит к росту расходов самих компаний и провоцирует финансовые задержки", - рассказал посол.
Кроме того, как отметил Тарабрин, корпорации сталкиваются с необходимостью вводить дополнительные меры контроля за деятельностью своих зарубежных подразделений и усиливать проверки в отношении контрагентов.
В то же время, власти Нидерландов продолжают придерживаться линии на дальнейшее ужесточение антироссийских ограничений, констатировал российский дипломат.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
