Посол России в Гааге сообщил о росте недовольства бизнеса из-за санкций

ГААГА, 17 фев - РИА Новости. В деловых кругах Нидерландов растет недовольство антироссийскими санкциями ЕС, местный бизнес несет из-за них существенные потери, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.

"Видим признаки роста недовольства и в местных деловых кругах санкционной политикой и ее экономическими последствиями. Бизнес несет существенные потери: предприятиям приходится искать альтернативных поставщиков сырья и переориентировать экспорт, что в свою очередь приводит к росту расходов самих компаний и провоцирует финансовые задержки", - рассказал посол.