МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Польше ожидается резкий рост преступности после окончания конфликта на Украине из-за притока украинских боевиков, заявил начальник полиции республики Марек Боронь в интервью Gazeta Wyborcza.
Начальник полиции республики также рассказал о том, что польские правоохранители активно работают с украинскими коллегами из-за развития бизнеса, связанного с запрещенными веществами в стране.
"Мы их ликвидируем в Польше, а украинские службы ликвидируют на своей территории по информации, которую передает им польская полиция", — заявил Боронь.
В октябре 2025 польское издание Onet писало об изменении отношения к украинцам в польском обществе. Отмечалось, что возросшая ненависть к гражданам Украины может привести к расправам над ними.
После начала специальной военной операции из России в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от двух до трех миллионов беженцев с Украины.
Практически сразу после начала СВО Варшава предоставила гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.