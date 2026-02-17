Рейтинг@Mail.ru
18:49 17.02.2026 (обновлено: 20:29 17.02.2026)
"Ликвидируем их". В Польше разразился скандал из-за украинцев
польша, в мире, украина, россия, gazeta wyborcza
Польша, В мире, Украина, Россия, Gazeta Wyborcza
"Ликвидируем их". В Польше разразился скандал из-за украинцев

Gazeta Wyborcza: в Польше ожидается рост преступности после конфликта на Украине

Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Польше ожидается резкий рост преступности после окончания конфликта на Украине из-за притока украинских боевиков, заявил начальник полиции республики Марек Боронь в интервью Gazeta Wyborcza.
"Мы должны понимать, что рано или поздно в Польше появится много бывших солдат с фронта на Украине. А также более современное оружие, которое будет востребовано среди криминальных кругов", — отметил он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Скоро убедятся". В Польше резко отреагировали на новость о России
Вчера, 16:01
Начальник полиции республики также рассказал о том, что польские правоохранители активно работают с украинскими коллегами из-за развития бизнеса, связанного с запрещенными веществами в стране.
"Мы их ликвидируем в Польше, а украинские службы ликвидируют на своей территории по информации, которую передает им польская полиция", — заявил Боронь.
В октябре 2025 польское издание Onet писало об изменении отношения к украинцам в польском обществе. Отмечалось, что возросшая ненависть к гражданам Украины может привести к расправам над ними.
После начала специальной военной операции из России в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от двух до трех миллионов беженцев с Украины.
Практически сразу после начала СВО Варшава предоставила гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.
Польша готовит иск о "репарациях" против России, пишет FT
Вчера, 09:27
Польша готовит иск о "репарациях" против России, пишет FT
Вчера, 09:27
 
ПольшаВ миреУкраинаРоссияGazeta Wyborcza
 
 
