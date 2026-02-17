Россия не будет говорить с Польшей о репарациях, заявили в Госдуме

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия не будет говорить с Польшей по иску о репарациях за последствия периода СССР, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Никто с ними (Польшей - ред.) не собирается даже близко тут разговаривать или тем более в чем-то там перетягивать военно-исторические хроники или канаты", - сказал Калашников изданию Газета.Ru.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов по курсу на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.
Депутат отметил, что сейчас, когда арестовываются российские валютные резервы, принимаются попытки ареста физических активов физлиц и многие другие попытки разрушить Россию и "на обломках ее поживиться", в Польше "хотят встать в очередь".
По словам парламентария, которые приводит Газета.ru, Польша будет использовать ненависть к России со стороны Европы в своих интересах, и это выразится в исках против РФ. Калашников подчеркнул, что позиция Москвы в этом вопросе "будет совершенно четкая".