Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет говорить с Польшей о репарациях, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 17.02.2026 (обновлено: 18:43 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/polsha-2075035742.html
Россия не будет говорить с Польшей о репарациях, заявили в Госдуме
Россия не будет говорить с Польшей о репарациях, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.02.2026
Россия не будет говорить с Польшей о репарациях, заявили в Госдуме
Россия не будет говорить с Польшей по иску о репарациях за последствия периода СССР, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:07:00+03:00
2026-02-17T18:43:00+03:00
в мире
польша
россия
москва
леонид калашников
госдума рф
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20260217/polsha-2074986460.html
https://ria.ru/20260217/zakharova-2074949316.html
польша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, москва, леонид калашников, госдума рф, снг
В мире, Польша, Россия, Москва, Леонид Калашников, Госдума РФ, СНГ
Россия не будет говорить с Польшей о репарациях, заявили в Госдуме

Калашников: Россия не будет говорить с Польшей о репарациях за период СССР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия не будет говорить с Польшей по иску о репарациях за последствия периода СССР, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Газета Financial Times утверждает, что Польша готовит иск против РФ о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Скоро убедятся". В Польше резко отреагировали на новость о России
Вчера, 16:01
"Никто с ними (Польшей - ред.) не собирается даже близко тут разговаривать или тем более в чем-то там перетягивать военно-исторические хроники или канаты", - сказал Калашников изданию Газета.Ru.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов по курсу на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.
Депутат отметил, что сейчас, когда арестовываются российские валютные резервы, принимаются попытки ареста физических активов физлиц и многие другие попытки разрушить Россию и "на обломках ее поживиться", в Польше "хотят встать в очередь".
По словам парламентария, которые приводит Газета.ru, Польша будет использовать ненависть к России со стороны Европы в своих интересах, и это выразится в исках против РФ. Калашников подчеркнул, что позиция Москвы в этом вопросе "будет совершенно четкая".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Захарова предложила Польше альтернативу репарациям
Вчера, 13:56
 
В миреПольшаРоссияМоскваЛеонид КалашниковГосдума РФСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала