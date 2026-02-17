Россия не будет говорить с Польшей о репарациях, заявили в Госдуме

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия не будет говорить с Польшей по иску о репарациях за последствия периода СССР, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Депутат отметил, что сейчас, когда арестовываются российские валютные резервы, принимаются попытки ареста физических активов физлиц и многие другие попытки разрушить Россию и "на обломках ее поживиться", в Польше "хотят встать в очередь".