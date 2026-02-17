МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали опрос об отношении местных жителей к России.
Так, согласно исследованию, 89 процентов опрошенных якобы считают восточного соседа врагом.
"Я поляк, но я считаю, что для Польши угроза не Россия, а постоянное вдалбливание в наши головы, что она на нас нападет. Угроза — пропаганда наших властей. Они занимаются этим, чтобы побольше денег отправлять украинцам. Это они наш настоящий враг, а никакие не друзья. Скоро все в этом убедятся", — написал один из комментаторов.
"Наиболее дружественная Польше страна — это Россия. Это Россия (СССР) освободила Польшу от немцев и вернула ей древние польские земли на западе. А вот США пока что ничего хорошего для Польши не сделали", — отметил другой.
"Опрос показал, что большинство респондентов идиоты", — сыронизировал еще один пользователь.
"США, Германия и Украина, а еще Литва – вот самые большие враги Польши", — заключили читатели.
Опрос проводился в декабре методом CATI (телефонный опрос) на выборке из тысячи взрослых жителей Польши.
Отношения между Москвой и Варшавой значительно ухудшились в последние годы. Россия обвиняла Польшу в оголтелой русофобии: власти сносят советские памятники и изымают собственность.
Москва внесла республику в список недружественных государств, а также выслала из страны десятки дипломатов и консульских работников в ответ на аналогичные действия Варшавы. В Кремле, комментируя враждебные действия республики, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
