"Скоро убедятся". В Польше резко отреагировали на новость о России

"Я поляк, но я считаю, что для Польши угроза не Россия, а постоянное вдалбливание в наши головы, что она на нас нападет. Угроза — пропаганда наших властей. Они занимаются этим, чтобы побольше денег отправлять украинцам. Это они наш настоящий враг, а никакие не друзья. Скоро все в этом убедятся", — написал один из комментаторов.



"Наиболее дружественная Польше страна — это Россия. Это Россия (СССР) освободила Польшу от немцев и вернула ей древние польские земли на западе. А вот США пока что ничего хорошего для Польши не сделали", — отметил другой.



"Опрос показал, что большинство респондентов идиоты", — сыронизировал еще один пользователь.



"США, Германия и Украина, а еще Литва – вот самые большие враги Польши", — заключили читатели.