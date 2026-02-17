https://ria.ru/20260217/polsha-2074980242.html
Президент Польши не поедет на заседание Совета мира
Президент Польши не поедет на заседание Совета мира - РИА Новости, 17.02.2026
Президент Польши не поедет на заседание Совета мира
Президент Польши Кароль Навроцкий не поедет на первое заседание "Совета мира" по Газе, которое пройдет в четверг в США, сообщил пресс-секретарь польского лидера РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:44:00+03:00
2026-02-17T15:44:00+03:00
2026-02-17T15:45:00+03:00
в мире
сша
польша
вашингтон (штат)
марчин пшидач
кароль навроцкий
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071226160_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_19d7ab93da80342a93adcf3c73c8c4cd.jpg
https://ria.ru/20260217/tusk-2074977764.html
сша
польша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071226160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0578427bb07e01bd0eaee7e5e5bac8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, вашингтон (штат), марчин пшидач, кароль навроцкий, дональд туск
В мире, США, Польша, Вашингтон (штат), Марчин Пшидач, Кароль Навроцкий, Дональд Туск
Президент Польши не поедет на заседание Совета мира
Лескевич: президент Польши не поедет на первое заседание Совета мира