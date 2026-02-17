Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши не поедет на заседание Совета мира - РИА Новости, 17.02.2026
15:44 17.02.2026 (обновлено: 15:45 17.02.2026)
Президент Польши не поедет на заседание Совета мира
Президент Польши не поедет на заседание Совета мира
Президент Польши Кароль Навроцкий не поедет на первое заседание "Совета мира" по Газе, которое пройдет в четверг в США, сообщил пресс-секретарь польского лидера РИА Новости, 17.02.2026
в мире
сша
польша
вашингтон (штат)
марчин пшидач
кароль навроцкий
дональд туск
в мире, сша, польша, вашингтон (штат), марчин пшидач, кароль навроцкий, дональд туск
В мире, США, Польша, Вашингтон (штат), Марчин Пшидач, Кароль Навроцкий, Дональд Туск
Президент Польши не поедет на заседание Совета мира

Лескевич: президент Польши не поедет на первое заседание Совета мира

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий не поедет на первое заседание "Совета мира" по Газе, которое пройдет в четверг в США, сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич.
Ранее премьер Польши Дональд Туск сообщил, что республика получила приглашение принять участие в данном заседании на уровне президента или премьера.
По словам пресс-секретаря президента, Польшу будет представлять на этом мероприятии директор бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.
"На первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне в четверг президента Республики Польша Кароля Навроцкого будет представлять глава бюро международной политики министр Марчин Пшидач", - написал он на платформе Х.
Во вторник Туск заявил, что представитель Польши может присутствовать на первом заседании "Совета мира" только в качестве наблюдателя.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На первом заседании Совета мира Польша будет наблюдателем, заявил Туск
В миреСШАПольшаВашингтон (штат)Марчин ПшидачКароль НавроцкийДональд Туск
 
 
