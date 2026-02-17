https://ria.ru/20260217/polsha-2074966404.html
Польша не будет инвестировать в восстановление cектора Газа, заявил премьер
Польша не будет инвестировать в восстановление cектора Газа, заявил премьер - РИА Новости, 17.02.2026
Польша не будет инвестировать в восстановление cектора Газа, заявил премьер
Польша не будет инвестировать в девелоперские проекты с Секторе Газа, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание Кабмина. РИА Новости, 17.02.2026
