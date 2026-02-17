Рейтинг@Mail.ru
Польша не будет инвестировать в восстановление cектора Газа, заявил премьер - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 17.02.2026 (обновлено: 15:27 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/polsha-2074966404.html
Польша не будет инвестировать в восстановление cектора Газа, заявил премьер
Польша не будет инвестировать в восстановление cектора Газа, заявил премьер - РИА Новости, 17.02.2026
Польша не будет инвестировать в восстановление cектора Газа, заявил премьер
Польша не будет инвестировать в девелоперские проекты с Секторе Газа, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание Кабмина. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:53:00+03:00
2026-02-17T15:27:00+03:00
в мире
польша
сектор газа
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg
https://ria.ru/20260217/polsha-2074965626.html
польша
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сектор газа, дональд туск
В мире, Польша, Сектор Газа, Дональд Туск
Польша не будет инвестировать в восстановление cектора Газа, заявил премьер

Туск: Польша не заинтересована в финансировании девелоперских проектов в Газе

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 17 фев — РИА Новости. Польша не будет инвестировать в девелоперские проекты с Секторе Газа, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание Кабмина.
"Польша не заинтересована в финансировании или софинансировании девелоперских предприятий на территории Газы, и это не требует отдельного объяснения", - сказал Туск.
Он пояснил, что Польша предпочитает инвестировать в строительство на своей территории.
"Деньги нужны на инвестиции в наши города", - сказал премьер.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Польша не будет направлять своих солдат в сектор Газа, заявил премьер
Вчера, 14:50
 
В миреПольшаСектор ГазаДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала