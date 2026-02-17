Польша готовит иск о "репарациях" против России, пишет FT

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Варшава планирует подать иск против Москвы о "репарациях за последствия советского господства", утверждает Financial Times.
«
"Польша готовит иск о репарациях против России", — пишет газета.
Как заявил директор института военных потерь Бартош Гондек, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил "расследование", работа будет более масштабной, чем при изучении преступлений нацистов.
Власти страны в октябре 2022 года потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны, но ФРГ отказалась обсуждать этот вопрос. В Берлине подчеркнули, что уже выплатили достаточно.
При этом польские политики неоднократно выступали с идеей потребовать деньги и у России. Ее поддержал экс-президент страны Анджей Дуда, а в МИД республики сообщили, что проведут расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребуют возместить ущерб.
В Москве эти инициативы назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в МИД России, Польша пытается решать внутриполитические проблемы, обращаясь к историческому ревизионизму. В Кремле заявления Варшавы сочли оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом.
Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве советские специалисты ликвидировали десятки тысяч мин, восстановили мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь и керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.