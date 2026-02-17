Польша готовит иск о "репарациях" против России, пишет FT

Власти страны в октябре 2022 года потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны, но ФРГ отказалась обсуждать этот вопрос. В Берлине подчеркнули, что уже выплатили достаточно.