Польша готовит иск о "репарациях" против России, пишет FT
09:27 17.02.2026 (обновлено: 11:45 17.02.2026)
Польша готовит иск о "репарациях" против России, пишет FT
Варшава планирует подать иск против Москвы о "репарациях за последствия советского господства", утверждает Financial Times. РИА Новости, 17.02.2026
Польша готовит иск о "репарациях" против России, пишет FT

FT: Польша готовит иск о репарациях против РФ из-за якобы советского господства

Флаги на территории посольства Польши в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Варшава планирует подать иск против Москвы о "репарациях за последствия советского господства", утверждает Financial Times.
"Польша готовит иск о репарациях против России", — пишет газета.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Глава МИД Польши устроил истерику из-за переговоров с Россией
13 февраля, 15:19
Как заявил директор института военных потерь Бартош Гондек, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил "расследование", работа будет более масштабной, чем при изучении преступлений нацистов.
Власти страны в октябре 2022 года потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны, но ФРГ отказалась обсуждать этот вопрос. В Берлине подчеркнули, что уже выплатили достаточно.
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Финский политик назвал решение Польши по МиГ-29 объявлением войны России
7 февраля, 09:09
При этом польские политики неоднократно выступали с идеей потребовать деньги и у России. Ее поддержал экс-президент страны Анджей Дуда, а в МИД республики сообщили, что проведут расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребуют возместить ущерб.
В Москве эти инициативы назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в МИД России, Польша пытается решать внутриполитические проблемы, обращаясь к историческому ревизионизму. В Кремле заявления Варшавы сочли оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом.
Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве советские специалисты ликвидировали десятки тысяч мин, восстановили мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь и керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Захарова напомнила президенту Польши, кто причастен к трагедии Холокоста
28 января, 14:57
 
В мире Польша Россия Германия Дональд Туск Анджей Дуда
 
 
