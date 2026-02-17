https://ria.ru/20260217/politolog-2075023239.html
Политолог призвал ответить на план Эстонии конфисковать российские активы
Политолог призвал ответить на план Эстонии конфисковать российские активы
России стоит ответить тем же на планы Эстонии конфисковать частные российские активы, считает политолог Константин Блохин. РИА Новости, 17.02.2026
Политолог призвал ответить на план Эстонии конфисковать российские активы
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. России стоит ответить тем же на планы Эстонии конфисковать частные российские активы, считает политолог Константин Блохин.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна во вторник заявил, что Таллин с Киевом прорабатывают шаги по конфискации замороженных в стране частных российских активов в пользу Украины.
"Давно мы должны так действовать (конфисковывать эстонские частные активы в России - ред.)... Я думаю, что нужно отвечать жестко, бескомпромиссно, чтобы в следующий раз призадумывались, стоит ли подобные трюки проворачивать с Россией", - сказал Блохин изданию Газета.Ru
В прошлом российский МИД неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В МИД РФ также заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных по отношению к России.