Политолог призвал ответить на план Эстонии конфисковать российские активы

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна во вторник заявил, что Таллин с Киевом прорабатывают шаги по конфискации замороженных в стране частных российских активов в пользу Украины.

В прошлом российский МИД неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В МИД РФ также заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных по отношению к России.