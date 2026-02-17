Французский политик высмеял поведение Макрона

ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял поведение президента Франции Эммануэля Макрона, который в момент открытия двери самолета в индийском аэропорту резко ушел в салон, оставив свою супругу Брижит Макрон одну перед открытой дверью.

Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки, однако, когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения президента сообщил, что речь идет о "семейной ссоре".