Французский политик высмеял поведение Макрона
14:55 17.02.2026 (обновлено: 14:56 17.02.2026)
Французский политик высмеял поведение Макрона
Французский политик высмеял поведение Макрона
Французский политик высмеял поведение Макрона
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял поведение президента Франции Эммануэля Макрона, который в момент открытия двери самолета в... РИА Новости, 17.02.2026
Французский политик высмеял поведение Макрона

Филиппо высмеял поведение Макрона в момент выхода из самолета в Индии

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял поведение президента Франции Эммануэля Макрона, который в момент открытия двери самолета в индийском аэропорту резко ушел в салон, оставив свою супругу Брижит Макрон одну перед открытой дверью.
Ранее французский лидер прибыл в Индию в рамках трехдневного визита, который продлится с 17 по 19 февраля.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пробежки в индийском городе Мумбаи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Макрон вышел на утреннюю пробежку в Индии
Вчера, 13:11
"Что же там (в самолете – ред.) все-таки произошло?!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
На кадрах видно, что после того, как французский лидер ушел в салон самолета, Брижит некоторое время ждала его, стоя перед открытой дверью. Затем она повернулась к члену экипажа воздушного судна и заговорила с ним. Спустя некоторое время Макрон вернулся, и только после этого они начали спуск по трапу.
Кадр трансляции прилета Эммануэля Макрона в Индию
Кадр трансляции прилета Эммануэля Макрона в Индию - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Кадр трансляции прилета Эммануэля Макрона в Индию
Ранее отношения французского лидера и его супруги уже попадали в объективы камер. Так, Макрон с супругой в мае 2025 года прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолёта, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки, однако, когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения президента сообщил, что речь идет о "семейной ссоре".
Игнорирование Макрона Стармером и Мерцем - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Хромая утка". На Западе забили тревогу после конфуза Макрона в Мюнхене
15 февраля, 21:53
 
