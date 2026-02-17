Французский политик высмеял поведение Макрона

ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял поведение президента Франции Эммануэля Макрона, который в момент открытия двери самолета в индийском аэропорту резко ушел в салон, оставив свою супругу Брижит Макрон одну перед открытой дверью.
Ранее французский лидер прибыл в Индию в рамках трехдневного визита, который продлится с 17 по 19 февраля.
На кадрах видно, что после того, как французский лидер ушел в салон самолета, Брижит некоторое время ждала его, стоя перед открытой дверью. Затем она повернулась к члену экипажа воздушного судна и заговорила с ним. Спустя некоторое время Макрон вернулся, и только после этого они начали спуск по трапу.
Кадр трансляции прилета Эммануэля Макрона в Индию
Ранее отношения французского лидера и его супруги уже попадали в объективы камер. Так, Макрон с супругой в мае 2025 года прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолёта, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки, однако, когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения президента сообщил, что речь идет о "семейной ссоре".