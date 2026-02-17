Рейтинг@Mail.ru
13:08 17.02.2026 (обновлено: 13:12 17.02.2026)
Синоптики предупредили о морозах до минус 23 градусов в Москве
Синоптики предупредили о морозах до минус 23 градусов в Москве
Температура воздуха в Москве уже ночью в среду упадёт до минус 18-20 градусов, местами - до минус 23 градусов, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. РИА Новости, 17.02.2026
общество, москва, россия, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Синоптики предупредили о морозах до минус 23 градусов в Москве

Гидрометцентр: температура в Москве упадет до минус 23 градусов ночью в среду

Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве уже ночью в среду упадёт до минус 18-20 градусов, местами - до минус 23 градусов, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"Восемнадцатого февраля будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, местами туман, изморозь, температура в Москве минус 20 - минус 18 градусов, местами до минус 23, по области минус 23 - минус 18 градусов, местами до минус 26, ветер слабый. Днем по области местами небольшой снег, температура в Москве минус 10 - минус 8, по области минус 12 - минус 7, ветер восточный 5-10 метров в секунду, гололедица", - заявили в Гидрометцентре.
ОбществоМоскваРоссияГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
