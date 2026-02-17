https://ria.ru/20260217/pogoda-2074935803.html
Синоптики предупредили о морозах до минус 23 градусов в Москве
Температура воздуха в Москве уже ночью в среду упадёт до минус 18-20 градусов, местами - до минус 23 градусов, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. РИА Новости, 17.02.2026
